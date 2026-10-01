Christa Pike sobrevive a su ejecución con dosis letales: ¿Qué fue lo qué pasó y cuál será su situación legal?

Ejecución fallida de Christa Pike La acusada sobrevivió a la dosis y fue trasladada al hospital.

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la suspensión temporal de la ejecución de Christa Pike programada para la mañana del miércoles 30 de septiembre, después de que el equipo legal de la acusada presentara argumentos en contra de la sentencia ante un tribunal de apelaciones.

Debido a ello, la ejecución prosiguió a las 19:27 horas, tiempo de Tennessee, por el crimen de asesinato en primer grado de Colleen Slemmer en 1995. Sin embargo, tras la administración de dos dosis letales, Christa Pike siguió mostrando señales de vida y fue hospitalizada.

Según las últimas declaraciones del gobernador de Tennessee, Bill Lee, el estado de salud de la acusada sigue sin darse a conocer este jueves 1° de octubre.

Christa Pike sobrevive a dos inyecciones letales: ¿qué sucedió y por qué no funcionó la ejecución?

La mañana del miércoles 30 de septiembre, tres décadas después de su sentencia, Christa Pike finalmente fue llevada a la cámara de ejecución a las a las 19:27 horas, tiempo local, donde se le administró la primera dosis de pentobarbital, un sedante potente que ralentiza el organismo, incluido el sistema nervioso.

“Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: enamorada”, declaró la acusada como últimas palabras.

No obstante, Steven Hale —reportero del Nashville Banner— informó que Pike aún estaba consciente alrededor de las 19:54 horas, incluso cuestionando a los funcionarios de la prisión si “era normal que su brazo se sintiera así”.

Este escenario inusual llevó a las autoridades a administrar una segunda dosis de pentoarbital a las 20:26, mas la situación volvió a ser similar a la primera inyección, pues Pike siguió mostrando señales de vida treinta minutos después. De acuerdo con los testigos, se le escuchó roncar detrás de la cortina cerrada de la cámara de ejecución hasta que se cortó el micrófono a las 20:53.

“Esta noche, el estado de Tennessee volvió a fallar en llevar a cabo una ejecución legal”, declaró la defensa de Pike al periódico Tennessean.

De acuerdo con el equipo legal de la acusada, “las preocupaciones planteadas por la Sra. Pike resultaron ser ciertas”, entre las cuales se encontraba la dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado y la falta de atención médica de emergencia disponible en caso de que la ejecución saliera mal. A su vez, condenaron principalmente el protocolo que “permanece envuelto en el secretismo”.

Por su parte, el Departamento Correccional de Tennessee declaró haber seguido “al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la fiscalía general”.

¿Cuál será la situación legal de Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución?

El asesinato de Colleen Slemmer en 1995 fue uno de los casos que más han conmocionado la comunidad de Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos. A pesar de que el crimen fue vinculado inicialmente a un presunto grupo satánico —debido al símbolo de un pentagrama en el pecho del cadáver—, se reveló que los responsables fueron Tadaryl Shipp de 17 años, y su novia Christa Pike de 18 años, quien perpetró el golpe que arrebataría la vida de Slemmer.

Tras ser declarada culpable de asesinato en primer grado en 1996, Pike se convirtió en la mujer más joven en recibir la pena de muerte en la era moderna de Estados Unidos.

No obstante, tras la ejecución fallida, Bill Lee —gobernador del estado— declaró que la última ejecución prevista para este año no se llevará a cabo según lo planeado, al mismo tiempo que ordenó la revisión por parte de un tercero de caso de Pike.

Hasta el momento, las autoridades aún no han confirmado si intentarán ejecutar a Christa nuevamente ni han revelado información sobre su estado de salud actual.

No obstante, el doctor Joel Zivot —contactado por el equipo legal de la acusada como expertó médico— confirmó a la BBC: “Es muy posible que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral”.