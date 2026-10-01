“Cuando atamos con el cable de auriculares al piloto, decía: mátame”: pasajero de Flydubai

Crisis en Medio Oriente El pasajero Yaniv explica al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cómo inmovilizó al copiloto terrorista (EFE)

El piloto que apuñaló a su compañero en el vuelo de Flydubai de Dubái a Tel Aviv pidió al pasajero que lo redujo que lo matara, según relató este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ciudadano israelí que, según el Gobierno, evitó que el avión se estrellara, con 174 pasajeros a bordo.

“Atamos con el cable de los auriculares al piloto que apuñaló. Decía ‘mátame’, o sea, que había fracasado en su misión y prefería morir”, contaron a Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

El primer ministro recibió en su despacho a Yaniv Hayún, Or Pardilov, Shota Musáyev y su esposa, Sigalit. Según la nota, les dijo que con “suprema valentía, ingenio y fe” habían evitado “un enorme desastre” y salvado muchas vidas.

El miércoles, Netanyahu recibió en Ben Gurión a Yaniv, uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, inmovilizó al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina, provocando que el vuelo descendiera en picada.

“Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué (de la cabina) primero. Intentaba destruir el panel de control. El avión comenzó a nivelarse un poco”, relató el israelí Yaniv a Netanyahu, quien le abrazó y le tildó de “héroe”.

El primer ministro también les anunció que encenderán una antorcha de “heroísmo cívico” en el próximo Día de la Independencia.

“El mundo entero ve el heroísmo israelí”, afirmó. “Pido a los ciudadanos de Israel que aprendan de ustedes, que mantengan los ojos abiertos y estén alerta. Estamos en un momento muy delicado. Nuestros enemigos tienen la intención de hacernos daño”, añadió.

El altercado se produjo en el vuelo FZ1073 de Flydubai, de Dubái a Tel Aviv, cuando el avión iba a cruzar el espacio aéreo entre Arabia Saudí y Jordania. Uno de los pilotos apuñaló a otro y, según sostiene el Gobierno israelí, trató de estrellar la aeronave.

Los registros recogidos en medios israelíes apuntan a que el avión descendió más de 5,000 metros en menos de dos minutos antes de que el pasajero Hayún lo estabilizó.

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha calificado lo ocurrido de acto “terrorista yihadista”, Flydubai pide aún “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también se han mostrado cautas a la espera de la investigación.

Pilotos trasladados a EAU

Arabia Saudí confirmó este jueves que el piloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, agredido por el copiloto durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv, fueron trasladados este jueves a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras recibir el alta médica.