Putin reitera su amenaza nuclear sobre Europa

Vladímir Putin durante su intervención en el debate anual del think tank Valdái (MAXIM SHIPENKOV/EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reiteró este jueves su amenaza contra Europa, incluida una posible guerra nuclear.

“La escalada nunca es unilateral. El punto de no retorno puede llegar muy rápidamente y de forma inesperada para todos”, indicó el líder del Kremlin durante su intervención en el debate anual del think tank Valdái.

“Debemos evitar escenarios catastróficos, en los que la humanidad se encuentre al borde de la extinción”, destacó a un día de haber enviado una nota a la OTAN advirtiendo de que Rusia responderá con todo su arsenal si el bloque ataca la región de Kalingrado, separada del resto del país por los Estados bálticos.

Putin planteó una hipotetica agresión contra su país, que la OTAN niega. Sin embargo, el mandatario ha mencionado que son pretextos para “una escalada” de los ejercicios de militares de la Alianza en el mar Báltico y la detención de navíos rusos, aunque sin concretar si se refería a embarcaciones sometidas a sanciones por la invasión de Ucrania o a cualquier tipo de barco.

Además, este mismo jueves, la Guardia Fronteriza inspección un buque de carga que estaba en ruta al puerto de estonio de Sillamäe, según informó el diario Postimees.

El mandatario ruso precisó que su notificación a la OTAN “no era una intimidación” sino “una respuesta” a “las declaraciones de políticos occidentales y europeos sobre la necesidad de prepararse para una posible guerra con Rusia en 2029 o 2030″.

“Si se produce un ataque directo contra la Federación de Rusia, en este caso, Kaliningrado, o quizás también otros territorios, el uso de todas las armas disponibles aparecerá de inmediato en la agenda. Esto es inevitable”, ha agregado Putin al tiempo que enfatizaba que el 98% de sus armas nucleares han sido actualizadas. “Ninguna otra potencia nuclear tiene tal nivel de modernidad”, agregó.

Invasión a Ucrania continuará hasta el 2027

En cuanto al tema de la guerra contra Ucrania, Putin aseguró que la invasión se extenderá a lo largo de 2027.

“Independientemente del panorama general del próximo año, lamentablemente es muy probable que los conflictos internacionales continúen”, enfatizó.

“Los cambios y las oportunidades que se presentan alimentan las ambiciones y la disposición a asumir riesgos en busca de una supuesta gran ventaja”, manifestó.

El presidente ruso aseguró que la preocupación europea ante un posible conflicto con Moscú responde “a la economía, la política social y el nivel de vida de los ciudadanos en los países europeos más grandes”.

“Necesitan imperiosamente que sus ciudadanos dejen de centrarse en los problemas internos y se enfoquen en los externos”, dijo Putin un día después de que su Gobierno presentase unos presupuestos con recortes sociales por todos lados, subidas generalizadas de impuestos y un 44% del gasto total destinado a pagar su ejército y sus fuerzas de seguridad.

Asimismo, insisitó en que Ucrania, o al menos gran parte de ella, es “territorio histórico ruso”.

“Al restaurar sus regiones históricas, Rusia partirá de la premisa de que allí residen ciudadanos rusos”, reiteró el líder del Kremlin sobre los territorios ocupados. Igualmente, mencionó nuevamente que lo que considera mundo ruso va más allá de las fronteras de la Federación de Rusia.

“El colapso de la URSS fue una verdadera tragedia para decenas de millones de personas que, de repente, se encontraron en el extranjero, con sus vidas transformadas”, dijo.