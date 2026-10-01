Trump defiende política migratoria pese a menor respaldo entre latinos

Estados Unidos Donald Trump (Maxim Shemetov / POOL/EFE)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió las medidas migratorias de su gobierno a pesar de que los datos muestran una disminución de su respaldo entre los votantes hispanos y afirmó que su administración continuará con las deportaciones.

Al ser cuestionado sobre su política migratoria, Trump exclamó que conserva el respaldo de la comunidad latina y justificó las expulsiones al indicar que su administración está deportando a personas con antecedentes penales.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, expresó el mandatario estadounidense en referencia a las deportaciones.

Aseguró si hoy se celebraran elecciones, obtendría una ventaja de 25 por ciento de los votos. Sin embargo, una encuesta difundida en septiembre de este año por The Cook Political Report y TelevisaUnivision registró que sólo 33 por ciento de los votantes latinos de Texas aprobaba su gestión.

El estudio fue realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre entre mil votantes latinos probables del estado. Asimismo, destacó que 18 por ciento de los hispanos que respaldaron a Trump en las elecciones de 2024 ahora desaprueba su desempeño.

En paralelo, las medidas migratorias han generado un aumento de los arrestos. En agosto fueron detenidas cerca de 51 mil personas, cifra que significó un récord por tercer mes consecutivo, mientras que las deportaciones continuaron con alrededor de mil 200 al día.

Con información de EFE