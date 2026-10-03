Buscan avión con 6 personas a bordo desaparecido frente a Massachusetts

Desaparace avión

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda después de que un avión Gulfstream G100 con 6 personas a bordo desapareciera frente a las costas de Nantucket, Massachusetts.

Las autoridades perdieron contacto con la aeronave y por consecuencia, dejó de aparecer en los radares cuando sobrevolaba sobre las aguas del Atlántico norte.

“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”, informó la Guardia Costera.

El dispositivo de búsqueda cuenta con recursos tanto marítimos como aéreos para localizar el avión y estudiar las circunstancias de su desaparición.

Aeronave era utilizada para traslados médicos

El Gulfstream G100 era operado como avión medicalizado por Latitude Air Ambulance, una empresa canadiense especializada en transporte aéreo de pacientes.

Hasta el momento del reporte de EFE, las autoridades estadounidenses no han revelado la localización de la aeronave ni de las 6 personas que viajaban a bordo.

Con información de EFE