Renuncia jefe de prisiones de Tennessee tras ejecución fallida de Christa Pike

Frank Strada (Especial)

El comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, presentó su renuncia días después del intento fallido de ejecutar con inyección letal a Christa Pike, quien se encuentra hospitalizada en estado crítico y con respiración asistida.

Pike, de 50 años, sobrevivió a 2 aplicaciones de la inyección letal el miércoles por la noche, en un procedimiento que su abogado calificó como “tortuoso”. El caso derivó en una investigación independiente para evaluar cómo se llevó a cabo el proceso de ejecución.

Strada dio a conocer en un comunicado que decidió abandonar el cargo porque considera que su salida es lo mejor para el estado. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, confirmó que aceptó la renuncia y mencionó que el funcionario dejará su puesto a finales de este mes.

“Agradezco su disposición a poner por delante el interés de los ciudadanos de Tennessee. He aceptado su decisión de dimitir y agradezco su compromiso para facilitar la transición en el puesto”, declaró Lee.

El gobernador expresó el jueves que el Departamento Correccional cumplió con los protocolos establecidos para llevar a cabo la pena capital. Este sábado reiteró que los procedimientos previstos fueron seguidos.

Personal médico intenta salvar a Pike

La investigación continúa sobre el procedimiento, mientras el personal médico trabaja para mantener con vida a Pike y eliminar de su organismo el pentobarbital, sustancia utilizada durante la ejecución y descrita como altamente alcalina y cáustica, capaz de provocar una quemadura química cuando se filtra en los tejidos.

Documentos legales destacan que el equipo penitenciario utilizó al menos 7 agujas para intentar acceder a una vía adecuada para administrar el cóctel letal. Una de ellas se dobló en un ángulo de 90 grados cuando fue retirada.

Durante el procedimiento, Pike intentó orientar a los funcionarios en dónde colocar las agujas. Los documentos describen que la mujer sollozó y jadeó, mientras decía: “Siento que el brazo me va a reventar” y preguntaba: “¿Esto pasa así?”.

El caso se posiciona como el segundo intento fallido de ejecución de un preso condenado a muerte en Tennessee en este año.

Funcionarios solicitaron la salida de Strada

La renuncia del comisario aconteció luego de que funcionarios estatales, tanto republicanos como demócratas, solicitaran su salida y propusieran cambios al sistema utilizado para ejecutar las condenas a muerte.

De haberse concretado la ejecución, Pike hubiera sido la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1819 y en la primera mujer sometida a la pena capital en el estado en más de 200 años.

Con información de EFE