Rusia anuncia que continuará ataques contra Ucrania

Guerra Rusia - Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que sus fuerzas armadas continuarán los ataques contra Ucrania, a los que denominó como acciones de “represalia” frente a los ataques que las fuerzas ucranianas han realizado contra población e infraestructura civil dentro de territorio ruso.

En un comunicado, la cancillería sostuvo que las operaciones militares seguirán en Kiev y otras ciudades de Ucrania.

“El Ministerio de Exteriores de Rusia reitera que, en respuesta a las acciones terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la población civil y la infraestructura de nuestro país, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan lanzando ataques sistemáticos contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”, subrayó la Cancillería.

El gobierno ruso definió estas operaciones como “ataques masivos de represalia” y reiteró que se deben a una respuesta a las acciones atribuidas a Ucrania.

Rusia pide abandonar Ucrania

En el mismo comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso renovó su llamado a los ciudadanos extranjeros, incluyendo integrantes de misiones diplomáticas, para que abandonen Ucrania o eviten viajar al país.

“El Ministerio de Exteriores de Rusia reitera su advertencia a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas, para que no permanezcan en Ucrania ni viajen al país”, enfatizó.

Moscú añadió que “la responsabilidad de cualquier posible consecuencia negativa recae enteramente en quienes ignoren esta advertencia”.

Incrementan los ataques tras elecciones rusas

Los ataques rusos contra Ucrania se intensificaron después de las elecciones legislativas celebradas en Rusia a finales de septiembre.

En ese momento, Moscú acusó a Kiev de intentar interferir en los comicios con ataques dirigidos contra la capital rusa, y adelantó que respondería a esas acciones.

Con información de EFE