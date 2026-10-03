Trump propone pena de muerte para narcotraficantes y traficantes de personas

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió proponer la pena de muerte para personas involucradas en el tráfico de drogas a gran escala, el tráfico de personas y para quienes asesinen a policías.

La propuesta se dio a conocer durante un acto político en Alabama, donde Trump demostró apoyo a candidatos republicanos de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

“Aprobaremos la pena de muerte para los traficantes de drogas a gran escala, los traficantes de personas y cualquiera que mate a un oficial de policía”, aseveró el mandatario estadounidense.

En su intervención, Trump mostró indignación por la eliminación de las fianzas en efectivo en varios estados del país. Recalcó que, con esta medida ha aumentado los índices de criminalidad.

Trump defiende política fronteriza

Trump aprovechó el evento para remarcar sus críticas al manejo de la frontera en la administración de Joe Biden e indicó que su gobierno logró convertirla en la más segura en la historia del país.

“En los últimos 17 meses, es difícil de creer porque millones, 25 millones de personas entraron a nuestro país en los últimos 17 meses, cero”, mencionó.

Sumado a esto, anunció que su gobierno buscará impulsar leyes asociadas con los procesos electorales, entre ellas disposiciones para que los votantes presenten una identificación y para exigir pruebas de ciudadanía estadounidense.

Apoyo a candidatos republicanos

El discurso de Trump tuvo lugar por las próximas elecciones intermedias y sirvió para respaldar a candidatos republicanos locales y estatales.

Al finalizar su intervención, Trump hizo un llamado a sus simpatizantes republicanos a participar en los comicios de noviembre.