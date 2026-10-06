Alcalde de San Diego exige disculpa a Trump por decir que Irán podría “eliminar” la ciudad

El alcalde de San Diego, Californina, el demócrata Todd Gloria, exigió este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una disculpa, después de que declarara que Irán puede “destruir” a Los Ángeles y San Diego, ciudades que albergan a latinos, esto “como pequeño precios a pagar” en el conflcito con dicho país.
“El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego”, precisó Gloria en un comunicado.
El republicano hizo estas declaraciones el lunes durante un mitin en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a los comicios de mitad de mandato de noviembre; allí manifestó su deseo de ver una victoria en el conflicto con Irán y sugirió que ese país podría “eliminar” a San Diego y Los Ángeles si desarrollara armas nucleares.
“Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener seguro a nuestro país”, manifestó el mandatario estadounidense.
“Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y todo terminará muy pronto”, añadió.
Las declaraciones originaron una fuerte oleada de críticas contra Trump especialmente en San Diego, que acoge a una de las bases militares estadounidenses y entrenamiento anfibio más grande del país.
“Los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares y se tome en serio su responsabilidad como comandante en jefe”, agregó el alcalde.
Tras las declaraciones del presidente, la Casa Blanca salió a defenderlo. El director de comunicaciones, Steven Cheung, enfatizó en su cuenta de X que el mandatario estaba “señalado claramente” que las ciudades de EU habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán con capacidad nuclear.