Alcaldesa de Los Ángeles tacha de “irresponsable” que Trump sugiera a Irán destruir la ciudad

Karen Bass (@RepKarenBass/X)

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tachó de “irresponsable y peligrosa” la sugerencia de Donald Trump, sobre la posible destrucción de ciudades del estado de California en el conflicto con Irán, y advirtió que este tipo de declaraciones dejan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad.

“Me pareció una declaración irresponsable, considerando que la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger y defender al pueblo estadounidense”, manifestó Kass en declaraciones a medios.

Trump “fue a la guerra con Irán y, básicamente, le dijo a un país que ha declarado enemigo que podía atacar la segunda ciudad más grande del país, o cualquier ciudad del país”, añadió.

Asimismo, afirmó que carece de información sobre cualquier amenaza específica y que la ciudad californiana se encuentra en alerta permanente.

“No me preocupa nuestra seguridad. Confío en que, como segunda ciudad más grande del país, siempre estamos en alerta máxima. No tengo conocimiento de amenazas específicas, pero que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables”, destacó.

El republicano expresó el lunes en un mitin en el estado de Nebraska, que Irán puede “destruir” Los Ángeles y San Diego “como pequeño precio a pagar”, comentarios que desataron una fuerte reacción entre cargos del estado de California.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, tildó de “repugnante y motivo de descalificación” las palabras del mandatario estadounidense. (Con información de EFE)