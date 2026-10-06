La OMS y EU instan a Rusia a que informe de inmediato sobre posible muerte por peste

Alerta sanitaria Hospital en cuarentena en la región siberiana de Irkutsk

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Estados Unidos han pedido a las autoridades rusas que informen lo antes posible sobre la muerte accidental por un posible caso de peste neumónica de una trabajadora de un laboratorio que estudiaba patógenos peligrosos en la región de Irkutsk (Siberia), ocurrida el 2 de octubre.

“La OMS aún no ha recibido una notificación oficial al respecto a través del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)”, que obliga a los países a responder en un plazo de 24 horas, indicó en rueda de prensa el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, Christian Lindmeier, quien catalogó la situación de “riesgo sanitario muy bajo, por ahora, en Europa, y de moderado en Irkutsk”.

En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a Rusia también este martes a ser “transparente y a compartir más información con el mundo”.

“Animamos a Rusia a que sea transparente y a que comparta más información con el mundo para que todos podamos actuar de forma apropiada”, dijo Rubio desde Islandia, al ser preguntado sobre el posible caso de peste detectado en Irkutsk.

“Lo estamos siguiendo muy de cerca, y creo que todo el mundo lo está siguiendo muy de cerca, porque, dependiendo de lo que averigüemos al respecto, sabremos cómo actuar”, subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien reconoció que “es normal” que preocupen las informaciones sobre Irkutsk.

“Cada vez que te enteras de que hay alguna enfermedad que ha contagiado a alguien en un laboratorio en cualquier parte del mundo, es normal que te preocupe, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos recientes que ocurrieron no hace mucho, obviamente en 2020”, comentó Rubio, al aludir a la pandemia de covid-19.

El presidente Donald Trump también expresó su preocupación y subrayó que Washington apoyará a Moscú “en todo lo posible”.

Dos hipótesis

Según el portal independiente ruso Meduza, la víctima era una joven de 28 años, empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, quien falleció en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Llamado a la calma y cuarentena

En respuesta, el Kremlin llamó a la calma y a no hacer caso de los rumores y elucubraciones, señalando eufemísticamente que se trata de una “neumonía de etiología no establecida”, y que, de momento, ninguno de los contactos de la paciente ha enfermado o dado resultados positivos.

Sin embargo, el canal independiente ruso Liudi Baikala asegura que las autoridades rusas pusieron en cuarentena a cuatro hospitales de Irkutsk, incluyendo un hospital pediátrico, por sospechas de contagio por peste pulmonar. “Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas”, indicó el medio.