Al menos 19 muertos en ataque ruso a la ciudad de Priluki, entre ellos cinco niños

Ataque ruso a Ucrania (SERHII OKUNEV/EFE)

El número de civiles ucranianos muertos en el ataque ruso contra la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv, así lo informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su discurso diario a la nación.

El impacto de un misil ruso Kh-101 provocó “la muerte de 19 personas, incluidos cinco niños pequeños, precisó Zelenski, que con anterioridad había dicho que tres de los niños, a los que identificó como Oleksandr, Kirilo y Serguí, solo tenían un año de edad.

En total, a lo largo de la jornada, los ataques rusos con misiles balísticos y de crucero y con drones kamikaze de tipo Shaheed contra diversos puntos de Ucrania causaron este miércoles 25 muertos y un centenar de heridos.

“Éste es el regalo que se ha hecho (Vladímir) Putin por su cumpleaños: el asesinato de niños, el asesinato de personas”, denunció en alusión al mandatario ruso, que cumplió hoy 74 años.

Zelenski instó a los países occidentales a incrementar la presión sobre Rusia.

“Putin aún puede vender petróleo y calcular la situación en dólares, en euros, porque todavía le saca beneficio. La guerra es su naturaleza, su ideología. Y esto es un problema no solo para Ucrania, no solo nuestro y de nuestra gente y nuestros hijos”, indicó.

“Es un problema para todos en Europa y para el mundo occidental”, agregó.

El ataque contra Priluki se produjo de madrugada y causó la destrucción de buena parte de un edificio de viviendas de cinco plantas, según han informado las autoridades locales.