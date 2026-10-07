Rusia responde con secretismo a la alarma mundial sobre posible brote de peste neumónica

El Kremlin llamó a la calma y a fiarse exclusivamente de las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor (EFE)

Rusia mantiene su secretismo ante la alarma mundial que ha causado el posible brote de peste neumónica en Siberia, actitud ante la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió más transparencia para destacar riesgos epidemiológicos.

“El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tanto Estados Unidos como países vecinos de Rusia, como China o Mongolia, se han interesado o puesto en contacto con las autoridades para conocer la magnitud de la amenaza sanitaria.

“La OMS ha solicitado información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas a la persona fallecida y a los contactos, más detalles sobre qué motivó la adopción de las medidas de salud pública y sobre el estado de salud de los contactos. Por el momento, la organización no dispone de una imagen completa de lo ocurrido y no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo”, manifestó.

Control de la información

El Kremlin ofrece información con cuentagotas e insiste en que tanto la población como los medios se orienten exclusivamente por los comunicados del servicio de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor.

La palabra peste (chumá, en Ruso) ha desaparecido del vocabulario de los funcionarios -el gobernador de la región vecina de Irkutsk. Buriatia, fue el único en mencionarlo el 2 de octubre-. Lo mismo pasa con los medios, que han tenido que retirar informaciones que habían colgado en sus páginas web.

El diario Izvestia informó el pasado viernes de un caso penal incoado por violación de las reglas sanitario-epidemiológicas como causanes de la muerte de una persona, noticia que después desapareció.

Mientras los medios independientes hablaron de la imposición de cuarentenas en varios hospitales, lo que fue confirmado por residentes locales, las autoridades lo negaron tajantemente.

“Los medios ahora dan muchas noticias y la gran mayoría de las que publican sobre esa situación son información falsa”, destacó este miércoles Dmitri Peskov, portavoz presidencial, sobre la supuesta muerte de un segundo paciente.

Kremlin niega riesgo epidemiológico

Rospotrebnadzor sostiene que la fallecida el 2 de octubre -una mujer de 28 años, Daria Shipilova, que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- murió a causa de una “neumonía de etiología desconocida”. Desde entonces, sólo dice haber detectado dos casos de Covid-19 y dos más de infección rinovírica entre las personas que contactaron con ella.

Los medios informaron inicialmente que la conocida como ‘paciente cero’ contrajo una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’ -que se transmite entre animales y humanos- en Tailandia, de donde regresó recientemente. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia enfatizó que está en contacto con la OMS, pero no confirmó el viaje de la rusa a su país.

Además de la familia y sus colegas, Rospotrebnadzor negó que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos -los medios especularon con la rotura de un tubo de ensayo con patógenos- y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de laboratorio.

“Eso sólo puede decirlo un diletante. Incluso hipotéticamente (un tubo de ensayo) no se puede derramar ni romper”, dijo su madre a los medios.

El organismo también recordó que la joven estaba vacunada y tenía una fuerte inmunidad ante posibles infecciones. Agregó que la situación epidemiológica en Irkutsk es “tranquila” -no existen “riesgos epidémicos”- y que ya han concluido más del 90% de los análisis a las personas que mantuvieron contacto con la fallecida.

En los cai 5 mil test no se halló “ningún microorganismo patógeno peligroso”, de lo que dijo haber informado debidamente a la OMS.