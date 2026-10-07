Casa de los horrores: la pesadilla de 21 niños en mansión de Los Ángeles

Casa de los horrores en Los Ángeles Más de 20 niños vivieron una pesadilla en una mansión en EU (Crónica Digital | Imagen ilustrativa)

Una mansión de lujo en Arcadia, California, se convirtió en la “casa de los horrores” por presunto abuso infantil. Autoridades descubrieron que 21 niños vivían en el inmueble bajo un estricto sistema de vigilancia y castigos.

Guojun Xuan y Silvia Zhang, propietarios de la residencia, fueron detenidos y acusados de conspiración para cometer abuso infantil. La fiscalía sostiene que al menos seis niñeras participaron en los maltratos y que la pareja supervisaba parte de lo que ocurría mediante cámaras instaladas en la propiedad.

“Este caso no tiene precedentes. Es horrendo. Y el maltrato físico, las golpizas y los castigos que recibieron estos niños tan pequeños son despreciables”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

La mansión donde vivían los 21 niños, sometidos a abuso infantil

En su interior, tres habitaciones habían sido acondicionadas como espacios de aprendizaje, donde los menores permanecían durante varias horas frente a escritorios bajo la supervisión de las cuidadoras.

Según los investigadores, las cámaras permitían vigilar prácticamente todas las actividades de los niños. Una habitación quedó fuera del sistema de videovigilancia, pero los micrófonos de otras cámaras captaban los gritos de los menores cuando eran llevados allí para recibir castigos.

Los fiscales sostienen que las grabaciones muestran diferentes episodios de violencia física y emocional. En uno de ellos, una niñera habría golpeado a un niño y después lo obligó a permanecer durante un periodo prolongado simulando la posición de un jinete montado a caballo.

La acusación también señala que Xuan habría observado algunos de estos episodios y, en al menos una ocasión, habría pedido que golpearan con mayor fuerza a uno de los menores. Posteriormente, según la fiscalía, él mismo habría participado en la agresión.

Un bebé de dos meses reveló lo que ocurría en la casa de los horrores

La investigación comenzó en mayo de 2025, después de que Zhang llevara a un bebé de dos meses a un hospital de Los Ángeles por una lesión en la cabeza.

Los médicos detectaron una hemorragia cerebral y retiniana y cuestionaron la explicación proporcionada por Zhang sobre el origen de las lesiones. El hospital notificó a las autoridades y la Policía de Arcadia comenzó a investigar la vivienda.

Una niñera identificada como Chunmei Li fue acusada de agredir al bebé. Las autoridades sostienen que la mujer lo sacudió y golpeó violentamente. Después huyó de Estados Unidos y posteriormente llegó a China.

Xuan y Zhang también enfrentan acusaciones relacionadas con haber ayudado a Li a evitar su detención. La defensa rechaza esta versión y sostiene que Xuan despidió a la niñera al conocer los hechos.

Los niños de la casa de los horrores nacieron mediante gestación subrogada

De acuerdo con la fiscalía, la pareja tuvo 21 hijos y 19 de ellos nacieron mediante madres gestantes. Xuan y Zhang habían fundado en 2021 una empresa relacionada con la gestación subrogada.

Los investigadores sostienen que la pareja engañó a algunas mujeres para convencerlas de llevar a término los embarazos. En un caso, Zhang se habría presentado como una mujer con dificultades para concebir. En otro, una gestante habría conocido la existencia de los demás niños cuando su embarazo ya estaba avanzado.

Todos los menores fueron retirados de la custodia de la pareja por las autoridades del condado de Los Ángeles. Catorce fueron identificados como víctimas de abuso.

La defensa afirma que los menores mantienen un fuerte vínculo con sus padres y rechaza que Xuan haya participado en los abusos. La fiscalía sostiene que las grabaciones y demás evidencias obtenidas durante la investigación respaldan las acusaciones.

Xuan podría enfrentar hasta 17 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Zhang enfrenta una pena de hasta 11 años.