Fuerzas de seguridad colombianas abatieron a un delincuente y detuvieron a uno más tras la toma de rehenes en supermercado (EFE)

Inseguridad en Colombia — Un saldo de un delincuente muerto y cuatro más heridos dejó una toma de rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias, en Colombia, luego de que hombres armados que intentaron asaltar una camioneta de valores y al verse descubiertos tomaran a clientes y empleados de un centro comercial, pesadilla que duró 16 horas y con los cautivos rescatados.

De acuerdo con las autoridades, un intento frustrado de robo a una camioneta de valores derivó en la toma de rehenes por más de 16 horas en un supermercado, lo que terminó durante la madrugada de este miércoles con el rescate de los últimos secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de los otros cuatro.

La pesadilla comenzó pasadas las 08:00 horas locales del martes, cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron en el estacionamiento de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero.

Sin embargo, los sistemas de vigilancia del super detectaron a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía.

La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron a 30 personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes.

Al sitio llegaron unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco.

Los 20 restantes permanecieron dentro del establecimiento mientras las autoridades intentaban conseguir su liberación.

La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial.

Las autoridades instaron a los delincuentes a deponer las armas y liberaran a los rehenes, pero no encontraban resultados positivos.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se desplazó a Cartagena durante la noche junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y seguir el desarrollo de la crisis.

De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.

El mandatario aseguró que los delincuentes habían tenido la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero la rechazaron. “Uno de los bandidos fue abatido. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó en un video publicado en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ofreció después detalles de la intervención y explicó que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos especiales que ingresaron en el supermercado e hirió al comandante del equipo que encabezó la operación.

De acuerdo con su testimonio, los demás delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil, por lo que los agentes tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del establecimiento.

“Se vistieron de civil, se cambiaron y la tarea más demorada fue uno a uno”, explicó Turbay a los periodistas, al señalar que durante la identificación se encontró con personas conocidas que estaban entre los retenidos.

El alcalde confirmó la captura de cuatro hombres y señaló que las autoridades también investigaban la posible participación de una mujer, que presuntamente habría enviado los mensajes durante la toma de rehenes, aunque no confirmó que estuviera detenida.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado a los arrestados con bandas criminales organizadas, aunque el alcalde apuntó que los delincuentes parecían proceder del interior de Colombia.

La Crónica de Hoy 2026