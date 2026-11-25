Cacería de migrantes en Estados Unidos Kilmar Ábrego García a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (FERNANDO VILLAR/EFE)

El salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado ilegalmente a una prisión de su país en marzo de 2025 y posteriormente devuelto a Estados Unidos tras una larga batalla judicial con la Administración del presidente Donald Trump, llegó este miércoles a Madrid tras abandonar voluntariamente el país norteamericano.

El vuelo comercial UA260 de United Airlines, procedente de Washington-Dulles, en el que viajó Ábrego aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:59 horas de este miércoles.

Su abogado, Chris Newman, explicó que Ábrego está “invitado a compartir su historia aquí y en muchos países y escogió España como primera etapa”.

“Tiene muchas ganas de asistir a un partido de fútbol en España” y desde aquí “va a decidir los próximos pasos”, detalló el abogado, quien ya estaba en Madrid esperándolo.

Tras abandonar voluntariamente EU, el salvadoreño llega a España acompañado de su mujer como turista, con su pasaporte, y permanecerá en el país “pocos días”, según Newman, que no detalló a qué otros lugares piensa viajar.

El abogado denunció las “muchísimas mentiras sobre Kilmar y su familia” que ha propagado el Gobierno de Trump, que “sigue haciendo lo mismo y sigue violando” sus derechos.

Pasajeros que iban en el mismo vuelo que Ábrego relataron en la Terminal 1 del aeropuerto que “lo sacaron primero del avión”, que iba cubierto “con una sudadera” y que “lo metieron en una patrulla de la Policía”.

Señaló que el país europeo será la primera parada de una gira internacional de conferencias en la que el salvadoreño compartirá su experiencia, ya que su caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de mano dura de Trump.

El acuerdo que permitió su salida de Estados Unidos no se ha hecho público y se produce después de meses de presión del Gobierno de Trump para deportarlo a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

El calvario de Ábrego

Ábrego fue detenido por agentes migratorios del ICE en marzo de 2025, cuando vivía en el estado de Maryland con su familia, y deportado a El Salvador pese a una orden judicial que impedía su expulsión a ese país por temor a que sufriera persecución por parte de las fuerzas de Nayib Bukele, fiel aliado de Trump en Centroamérica.

Permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, hasta que fue devuelto a Estados Unidos para afrontar cargos penales en Tennessee.

El Gobierno de EU arremete contra España

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que “no es sorprendente” que Ábrego haya viajado a España debido a lo que tildó de “políticas radicales de fronteras abiertas” de este país.

En un mensaje en la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que “no es sorprendente que este extranjero ilegal criminal elija ir a España, un país que este año fue invadido por decenas de miles de extranjeros ilegales”, en aparente alusión a la entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta a finales de julio.

“Las políticas radicales de fronteras abiertas han hecho de este antaño gran país un caldo de cultivo para migrantes ilegales. Hasta nunca”, subrayó el DHS, tras anunciar que Ábrego ha decidido “autodeportarse”.

El Gobierno estadounidense afirmó que prometió a sus ciudadanos que Ábrego, a quien catalogó de “traficante humano, agresor de su mujer, pandillero y depredador de menores”, no seguiría en el país (con información de EFE).