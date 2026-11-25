Equipos de rescate buscan a una veintena de mineros atrapados en la mina (Lancasteronline.com)

Tragedia en Indonesia — Un saldo de tres muertos y 23 personas más atrapadas, dejó la inundación de una mina de oro clandestina en el distrito de Bogor, en la provincia de Java Occidental, en Indonesia, reportaron las autoridades.

Autoridades de la provincia de Java Occidental reportaron que el siniestro se registró cuando mineros buscaban pepitas de oro el pasado lunes cuando la intensa lluvia provocó que el río Ciseureuh, cercano a la mina, se desbordara hacia el pozo causando que se inundara, según reportó la agencia Associated Press.

Los reportes refieren que 11 mineros escaparon de un tramo de la excavación antes de que las aguas de la crecida lo llenaran, apuntó el portavoz de la policía de Java Occidental, Hendra Rochmawan.

Las autoridades señalan que no fueron informados sobre esta tragedia sino hasta un día después, ya que los mineros operaban ilegalmente, explicaron.

“El problema fue que nadie lo reportó y nadie quería reportarlo porque la actividad era ilegal”, dijo M. Adam Hamdani, jefe de emergencias y logística de la agencia de mitigación de desastres de Bogor.

De acuerdo con Rochmawan, la policía recibió el primer reporte unas 16 horas después de que se registró el siniestro. Tras una evaluación inicial por parte de las autoridades locales, bomberos y otras agencias, la empresa minera estatal PT Antam envió un informe formal a la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta poco después de la medianoche del miércoles, lo que desencadenó una operación a gran escala.

En tanto, el equipo de búsqueda y rescate movilizado después de que se reportara la inundación, llevó bombas de agua sumergibles para drenar el agujero e intentó cerrar las aberturas por donde se filtraba el agua subterránea.

“El agua dentro del pozo aún no ha bajado y se espera que tarde mucho en drenar”, dijo Desiana Kartika Bahari, jefa de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta.

El elevado nivel del agua, el estrecho acceso, el terreno resbaladizo y la limitada iluminación complicaban las labores, agregó.

La primera víctima fue recuperada poco después del mediodía a más de 30 metros de profundidad, señaló Bahari.

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