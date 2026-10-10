Huracán “Isaías” deja 2 muertos; casi 900 mil usuarios sin electricidad en EU

Daños por huracán "Isaías"

El paso del huracán Isaías por la costa estadounidense del Golfo de México dejó al menos 2 personas fallecidas, afectaciones en viviendas y vías públicas, así como cortes de energía eléctrica a cerca de 900 mil viviendas y establecimientos comerciales.

El fenómeno ciclónico tocó tierra la noche del viernes en las inmediaciones de Destin, en el noroeste de Florida, con vientos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora, propios de la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson. Desde luego, perdió intensidad al desplazarse por Alabama y fue degradado a ciclón postropical por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Pese a la disminución de su fuerza, las autoridades estadounidenses mantienen las alertas debido a las precipitaciones que podrían extenderse en este fin de semana hacia más estados del sureste y otras regiones del país.

Dos personas fallecieron por el impacto temporal

A causa de las consecuencias del ciclón se confirmó la muerte de 2 personas. En Florida, una mujer perdió la vida luego de que un árbol cayera encima de su vivienda en el condado de Escambia.

La segunda víctima se registró en el condado de Jefferson, Alabama. En ese estado se reportaron daños en inmuebles, árboles derribados y obstrucciones en calles y carreteras.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró el estado de emergencia en 40 condados derivado de los efectos de la tormenta y los pronósticos de lluvias y fuertes vientos para la región central y septentrional.

Los servicios de emergencia y las cuadrillas de mantenimiento empezaron labores para retirar escombros, liberar caminos y reparar la infraestructura dañada.

Cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico

Los cortes en el suministro eléctrico son una de las principales afectaciones del fenómeno. De acuerdo con los registros de seguimiento del servicio, 853 mil viviendas se encuentras sin energía eléctrica en Florida, Alabama y Georgia.

Florida contabilizó 439 mil usuarios afectados, en cambio. en Alabama se contó 300 mil y en Georgia 114 mil.

Las interrupciones se originaron de los daños ocasionados por los vientos y la caída de árboles, que afectaron instalaciones eléctricas y demás servicios públicos.

En paralelo, los equipos de reparación continuaban trabajando para restablecer la electricidad en las zonas perjudicadas.

Alertan por lluvias intensas

Aun cuando Isaías dejó de ser considerado un huracán, el NHC advirtió que sus remanentes todavía pueden generar precipitaciones a medida que avance hacia el norte y noreste de Estados Unidos.

“Las fuertes lluvias asociadas a los remanentes postropicales de Isaías se extenderán rápidamente hacia el norte, alcanzando hoy el valle de Tennessee, el sur de los Apalaches y el sureste”, expresó el centro.

Se prevé que el sistema atraviese Alabama y se desplace hacia el valle de Tennessee entre hoy y mañana, con una pérdida gradual de intensidad.

Con información de EFE