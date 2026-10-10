Lula denuncia presunto favoritismo de Meta hacia Bolsonaro

Lula da Silva

La campaña electoral del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó una denuncia contra Meta por una supuesta intervención a favor de su adversario Flávio Bolsonaro, al mencionar posibles restricciones en la difusión de contenidos del mandatario a través de las plataformas digitales de la compañía.

El equipo del candidato informó que acudió al Tribunal Superior Electoral y a la Agencia Nacional de Protección de Datos para solicitar la revisión de una serie de acciones de los cuales aseguran que, apuntan a un posible trato desigual por parte de la empresa propietaria de Facebook e Instagram.

La campaña enunció que muchas publicaciones difundidas por Lula dentro de esta semana registraron “interrupciones” en sus cifras de visualizaciones, situación que habría reducido su alcance entre los usuarios.

Adicionalmente, dieron a conocer que desde el viernes, la cuenta oficial del presidente dejó de tener la opción de promocionar publicaciones en Instagram, función considerada relevante para extender la difusión de los mensajes en la contienda electoral.

El equipo del mandatario comentó que Meta adjudicó las dificultades a “fallos técnicos” que supuestamente habrían afectado a otros anunciantes. Sin embargo, la candidatura aseguró que no recibió pruebas que comprobaran esa explicación.

“La completa ausencia de transparencia en los sistemas de la empresa hace que esas explicaciones sean escasas y opacas”, declaró la campaña en un comunicado.

Al quedar en segundo lugar en los comicios del domingo pasado, Lula busca fortalecer su presencia en las redes sociales para revertir el resultado de la primera vuelta electoral. Por ello, el presidente puso en marcha esta semana una estrategia digital renovada, basada en videos con formatos distintos, a fin de de atraer a los electores que se abstuvieron de votar.

En la primera ronda, el mandatario obtuvo el 45 por ciento de los sufragios, mientras que el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro consiguió el 47 por ciento, diferencia superior a los dos millones de votos.

Los 2 candidatos se preparan para la segunda vuelta, fijada para el 25 de octubre, en una contienda en la que la difusión de sus propuestas en las plataformas digitales significa un elemento fundamental para captar el respaldo ciudadano.

Con información de EFE