¿Qué es el adenocarcinoma que tiene el Papa León XIV y cuándo retomará sus actividades?

Papa León XIC El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026. Foto: EFE (FABIO FRUSTACI/EFE)

Este martes 13 de octubre, el Vaticano informó de forma oficial de el Papa León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos de cáncer más comunes que llegan a afectar estos órganos respiratorios. Ahora, el Pontífice estará en recuperación a la espera de que pueda retomar sus actividades cotidianas en los próximos días.

¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar y qué implicaría para el papa León XIV?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células del pulmón encargadas de producir sustancias como el moco. Forma parte de los llamados cánceres de pulmón de células no pequeñas, un grupo que comprende distintas clases de tumores y cuyos tratamientos dependen de factores como el tamaño de la lesión, su ubicación y si se ha extendido a otras partes del cuerpo. Así lo explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

El adenocarcinoma es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Se desarrolla a partir de células que recubren determinadas estructuras pulmonares, incluidos los alvéolos, pequeños sacos donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

Su gravedad no se determina únicamente por el nombre del diagnóstico. Para conocer el alcance de la enfermedad, los médicos necesitan establecer el estadio del cáncer, es decir, si está limitado a una zona del pulmón o si se ha extendido a los ganglios linfáticos u otros órganos.

¿Cuándo volverá León XIV a sus actividades cotidianas?

La Santa Sede indicó que León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana para su recuperación y ha cancelado todas sus audiencias y actividades públicas hasta el 20 de octubre.

Por el momento, los comunicados oficiales no mencionan tratamientos adicionales como quimioterapia u otras terapias; se aguardan los resultados de los análisis definitivos de la pieza quirúrgica y de posibles estudios complementarios.

En casos de adenocarcinoma pulmonar detectado en fase inicial y localizada, la resección quirúrgica radical constituye el tratamiento principal con intención curativa, según las guías clínicas habituales para tumores de células no pequeñas en estadios tempranos. El Vaticano ha destacado que el procedimiento se realizó de forma radical y sin complicaciones, y que el papa se despertó normalmente.