Sentencian a Duane ‘Keffe D’ Davis a 40 años de prisión por el asesinato de Tupac

Duane Davis es sentenciado a 40 años de prisión La condena pone fin a uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos.

La condena de Duane ‘Keffe D’ Davis fue dictada este martes 13 de octubre de 2026 tras un avance decisivo en una investigación que permaneció abierta durante casi tres décadas y que se convirtió en uno de los casos criminales más emblemáticos de la historia del hip-hop.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que Davis tuvo un papel central en la planeación del homicidio de Tupac Shakur, ocurrido en septiembre de 1996, por lo que el juzgado lo sentenció a 40 años de prisión.

Dan 40 años de prisión a Duane Davis: ¿qué pruebas presentó la Fiscalía de su participación en el asesinato de Tupac?

La sentencia declarada este martes puso fin a la larga espera de la familia de Shakur que, durante años, exigió respuestas sobre las circunstancias de su muerte y la identidad de los responsables.

El proceso de la Fiscalía se apoyó en declaraciones que el propio Davis realizó públicamente a lo largo de los años, incluidas versiones en las que describió su participación en los acontecimientos que precedieron al tiroteo, lo que contribuyó a que el equipo de investigación lograra reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos en 1996 y vincularlos a la hipótesis de que el homicidio fue una represalia derivada de un enfrentamiento entre integrantes de grupos rivales.

Sin embargo, la importancia de la sentencia no radica únicamente en la pena de 40 años impuesta a Duane ‘Keffe D’ Davis, sino en el reconocimiento judicial de su responsabilidad en un crimen que permaneció sin resolución durante tres décadas.

¿Por qué el asesinato de Tupac Shakur tardó casi 30 años en resolverse?

A pesar de la notoriedad del artista y de la atención mediática que generó su muerte, la investigación original no consiguió establecer responsabilidades penales durante años.

Entre los elementos que complicaron el esclarecimiento del crimen, destaca la falta de testimonios concluyentes, las dificultades para corroborar las versiones de los posibles implicados y el contexto de rivalidad entre grupos vinculados al mundo del rap.

Durante décadas, el homicidio alimentó especulaciones sobre posibles responsables y motivos, mas el impulso del caso se revitalizó cuando las autoridades volvieron a examinar las declaraciones de Davis —único señalado que ha enfrentado cargos por el incidente— , incluyendo datos de entrevistas públicas y de una publicación autobiográfica, y contrastó la información con otros elementos de la investigación.

En julio de 2023, la policía registró la vivienda de Davis en Henderson, Nevada, como parte del caso reactivado y con el propósito de analizar elementos que permitieran corroborar las declaraciones y reconstruir la participación del sospechoso. Dos meses después, Duane fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en relación con la muerte de Shakur.

¿Por qué asesinaron a Tupac Shakur y cómo fue el ataque?

La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur —rapero y actor estadounidense conocido artísticamente como 2Pac o Makaveli—asistió a una pelea entre Mike Tyson y Bruce Sheldon en el MGM Grand de Las Vegas.

Tras el evento, el rapero y Suge Knight protagonizaron un altercado en el vestíbulo del hotel con Orlando Anderson, integrante de los South Side Compton Crips (facción de pandillas callejeras en Crips); este enfrentamiento quedó registrado en cámaras de seguridad y se convirtió en un elemento importante para el contexto del crimen

Horas después, cuando Shakur viajaba en un BMW conducido por Knight, otro automóvil se colocó junto a ellos en una intersección y sus pasajeros abrieron fuego contra el automóvil del músico. Tupac recibió varios impactos de bala y fue trasladado al hospital en el que permaneció bajo atención médica; sin embargo, el 13 de septiembre de 1996 falleció a los 25 años, como consecuencia de las heridas.

De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía, el ataque podría haber sido una represalia tras la pelea con Anderson y relacionado con las rivalidades entre grupos vinculados a las pandillas de Los Ángeles.