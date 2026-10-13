Extirpan al papa un tumor maligno en el pulmón

Intervención quirúrgica del Papa León XIV ingresa caminando al hospital Gemelli de Roma, para ser operado este mismo martes (ANGELO CARCONI/EFE)

El papa León XIV ha sido operado por un adenocarcinoma pulmonar (tipo de cáncer de pulmón), en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, así lo informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indicó el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

“El procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”, agregó el comunicado.

El equipo médico que ha operado a León XIV ha optado por un procedimiento “radical” para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón.

Tras la operación, el pontífice “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso” del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV ingresó en el hospital poco después de las 13:00 hora local y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado de su médico de cabecera, Luigi Carbone y sus dos secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri.

A su llegada, donde le esperaban cientos de personas y medios, Carbone le presentó a parte del equipo médico y dirigentes del hospital, y después se encaminó hacia el interior del Policlínico acompañado también de varios agentes de la Gendarmería vaticana.

El pontífice permanecerá ingresado en el Gemelli para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, fue asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.

El equipo de anestesiología lo formaban el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el Giuseppe Bello.

Fuentes vaticanas indicaron que en el quirófano también estuvieron presentes Carbone y el jefe de la gendarmería vaticana.

El domingo, el papa anunció a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que, durante una revisión de rutina, los médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón y le habían recomendado extirparlo. El propio Robert Prevost comunicó que el tumor se había detectado en una fase muy temprana y que estaba bien localizado.