ACNUR tiene menos de la mitad del presupuesto necesario para atender a refugiados en 2027

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cuenta actualmente con alrededor de 2 mil 700 millones de dólares para financiar sus actividades durante 2027, una cantidad inferior a la mitad de los 7 mil 100 millones de dólares que necesita para cumplir con su presupuesto del próximo año. El alto comisionado de ACNUR, Barham Salih, dio a conocer esta situación al concluir una semana de reuniones del Comité Ejecutivo de la organización, en las que los países miembros alcanzaron un consenso sobre el presupuesto para el siguiente periodo.

Sin embargo, el funcionario reconoció que los recursos disponibles todavía están lejos de cubrir las necesidades de la agencia, que trabaja en la protección y asistencia de millones de personas obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, persecuciones y otras situaciones de emergencia. El presupuesto previsto para 2027 representa una reducción del 16 por ciento en comparación con los 8 mil 500 millones de dólares establecidos para 2026. Durante el año actual, ACNUR solamente logró recaudar alrededor de 3 mil millones de dólares, una situación que ha dificultado la continuidad de varios de sus programas.

La falta de recursos forma parte de una crisis financiera más amplia dentro de las Naciones Unidas, que ha obligado a diferentes organismos a revisar sus gastos y reducir sus operaciones. En el caso de ACNUR, los recortes presupuestarios han provocado la eliminación de casi 8 mil puestos de trabajo desde 2024, lo que ha reducido su capacidad operativa en un momento en que las necesidades humanitarias continúan siendo elevadas.

Salih reconoció que 2026 ha sido un año complicado para la institución, debido a las decisiones que han tenido que tomar para ajustar sus gastos y mantener sus principales actividades. El alto comisionado explicó que la agencia puso en marcha diferentes reformas para hacer más eficiente su funcionamiento, simplificar su estructura y procurar que los recursos disponibles lleguen directamente a las personas refugiadas.

A pesar de las dificultades económicas, el funcionario señaló que durante las reuniones del Comité Ejecutivo los países miembros expresaron un amplio respaldo al trabajo de la organización. Este año también se conmemoró el 75 aniversario del Estatuto de los Refugiados, documento internacional que establece principios fundamentales para la protección de las personas que se ven obligadas a abandonar sus países.

Uno de los objetivos planteados por ACNUR es reducir a la mitad, durante los próximos diez años, el número de personas refugiadas que permanecen en situaciones de desplazamiento prolongado. De acuerdo con Salih, alrededor de 25 millones de los 40 millones de refugiados que existen en el mundo viven en campamentos durante cinco años o más. Esta situación dificulta que puedan recuperar su independencia, acceder a oportunidades de trabajo y construir una vida estable.

El funcionario consideró que esta realidad representa uno de los principales desafíos para la comunidad internacional, debido a que millones de personas permanecen durante años sin condiciones suficientes para reconstruir sus vidas. A pesar de este panorama, existen esfuerzos para facilitar el regreso de las personas desplazadas a sus lugares de origen, siempre que las condiciones lo permitan. Entre los casos mencionados se encuentran Venezuela y Siria, donde algunas personas intentan regresar después de años de crisis y conflictos.

En el caso sirio, los movimientos de retorno se producen después de casi 14 años de guerra civil, aunque las condiciones de seguridad, la disponibilidad de servicios básicos y las posibilidades de reconstrucción siguen siendo factores importantes para quienes consideran volver.

La falta de financiamiento para 2027 representa un reto para ACNUR, que deberá continuar buscando aportaciones de los gobiernos y otros donantes para cubrir sus necesidades. Mientras tanto, la organización mantiene sus esfuerzos para proteger a las personas refugiadas y mejorar sus condiciones de vida, en medio de una situación económica que limita su capacidad de respuesta ante las emergencias humanitarias.