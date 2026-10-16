Déficit fiscal de EU crece 12% por devolución de aranceles e intereses de la deuda

Estados Unidos (Wendy Maxwell)

El déficit fiscal de Estados Unidos aumentó 12% durante el ejercicio fiscal 2026, hasta alcanzar cerca de 2 billones de dólares, impulsado principalmente por la devolución de aranceles anulados judicialmente y el incremento de los intereses de la deuda pública.

De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, y de las que hizo eco la agencia France-Presse, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 el déficit del gobierno federal llegó a un billón 992 mil millones de dólares, alrededor de 220 mil millones más que en el periodo anterior.

Con este resultado, el déficit representó aproximadamente 6.2% del producto interno bruto (PIB), frente a 5.9% en 2025. La proporción todavía es una estimación, debido a que aún no se publican las cifras definitivas del PIB para el periodo.

Durante el ejercicio, el gasto federal aumentó 386 mil millones de dólares, más del doble del incremento registrado en los ingresos, que sumaron 169 mil millones adicionales.

Uno de los factores que presionaron las finanzas públicas fueron los reembolsos de aranceles, que representaron un desembolso de 145 mil millones de dólares para el gobierno estadounidense. Las devoluciones derivaron de la anulación judicial, a principios de año, de la mayor parte de los gravámenes aduaneros impuestos por el presidente Donald Trump, que el año anterior habían generado ingresos por 202 mil millones de dólares.

Intereses de la deuda también presionan las finanzas

Los intereses de la deuda estadounidense crecieron 144 mil millones de dólares, un incremento de 12%, hasta alcanzar un total de un billón 360 mil millones de dólares.

En paralelo, la deuda pública superó la barrera de los 40 billones de dólares y llegó a 41 billones 172 mil millones al 30 de septiembre de 2026.

El aumento del costo financiero coincidió con un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, considerados una referencia para los mercados. Su rendimiento pasó de menos de 4% anual en octubre de 2025 a más de 5.20% a finales de septiembre de 2026.

Los gastos de defensa también contribuyeron al incremento del gasto público, con un aumento de 48 mil millones de dólares, equivalente a 6%, principalmente por el conflicto en Medio Oriente.

Por el lado de los ingresos, el desempeño de la economía estadounidense favoreció una mayor recaudación fiscal, sobre todo entre las personas físicas, que aportaron más de 270 mil millones de dólares adicionales. Este incremento compensó parcialmente el crecimiento del gasto, pero no fue suficiente para evitar que el déficit aumentara durante el ejercicio fiscal.

Con información de agencias