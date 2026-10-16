El Vaticano publica primeras imágenes del Papa tras su cirugía

El Santo Padre ofició una misa en la sala habilitada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, donde fue sometido a la intervención quirúrgica (EFE)

Reaparece el Papa — El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes del papa León XIV, tras la cirugía a la que se sometió en días pasados para extirparse un pequeño nódulo con adenocarcinoma pulmonar.

La Santa Sede informó en redes sociales que el Santo Padre ofició una misa en la sala habilitada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, donde fue sometido a la intervención quirúrgica antes de una gira que tiene prevista para iniciar por América Larina.

El reporte del Vaticano resalta que el papa León XIV se ha sometido a nuevos análisis de sangre y a una radiografía de tórax “que han confirmado la mejora constante de su estado general”.

“En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal, entre médicos, enfermeros y auxiliares, el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y en especial, todo lo que han hecho y hacen por él”, indica el Vaticano en un comunicado.

El tratamiento continuará con sesiones de fisioterapia respiratoria, en un proceso que le permite al sumo pontífice “realizar las actividades cotidianas normales con total autonomía”.

A la misa acudieron parte del personal médico del hospital, que estaban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. (Con información de agencias)

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