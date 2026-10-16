Renuncia portavoz de Casa Blanca tras cinco días turbulentos en el cargo

Katie Zacharia sólo duró cinco días como portavoz de la Casa Blanca (Univisión)

La Casa Blanca, sin portavoz — Polémico y certero en sus comentarios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a Katie Zacharia como secretaria de Prensa, según reportaron asesores del mandatario a la cadena CNN, poniendo fin a su turbulento paso de una semana como principal portavoz de la Casa Blanca.

Medios estadounidenses refieren que el republicano sugirió por la mañana este viernes a su nueva portavoz, Katie Zacharia, a dejar el cargo al plantearle que considerara seguir en el cargo tras las críticas que recibió en su primera rueda de prensa que duró menos de 15 minutos y en la que solo respondió tres preguntas, a lo que se suma la polémica por sus credenciales como abogada, después de reconocer que no aprobó el examen de acceso a la profesión en California.

“Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía’”, aseguró el republicano a periodistas en la Casa Blanca antes de acudir a un mitin republicano en Georgia, como parte de su agenda rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Trump dijo que hablaría con Zacharia cuando regresara a la Casa Blanca y que dejaría la decisión en sus manos. “¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto”, afirmó ante los periodistas, antes de añadir que dejaría “que ella tome esa decisión”.

Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en asuntos familiares.

El mandatario anunció el nombramiento de su nueva portavoz el pasado viernes 9 de octubre y fue la primera comparecencia de Zacharia ante la prensa el martes 13, que estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

También tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

A las críticas por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria profesional. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

La noche del jueves “estuvo en ‘Fox & Friends’ (un programa de la cadena Fox). La han tratado, diría yo, de forma bastante desagradable. Hace dos minutos le dije a Katie: ‘No tienes por qué hacer esto si no quieres’”, afirmó Trump, quien añadió que solo quería que fuera feliz.

Este viernes, Zacharia volvió a defenderse en una entrevista con Fox News, donde argumentó que su función es “representar al presidente ante la prensa” y no ejercer como abogada de la Casa Blanca.

Las palabras de Trump abren la puerta a una posible salida de la portavoz apenas unos días después de asumir el cargo, en medio de las críticas a su desempeño y el escrutinio sobre sus credenciales profesionales.

La Crónica de Hoy 2026