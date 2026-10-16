El Papa pide a Putin una tregua en la ciudad ucraniana de Oleshki

El papa León XIV sigue abogando por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania (EFE)

León XIV — Convaleciente aún de una reciente intervención quirúrgica, el papa León XIV tuvo un espacio este viernes para hablar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a quien pidió un cese al fuego en Oleshki, una ciudad de Ucrania atrapada entre las fuerzas de Moscú y de Kiev, informo el Vaticano en un comunicado.

“Durante la conversación, el Santo Padre expresó su viva preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón, y pidió una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y de salud y la evacuación voluntaria y segura de la población civil”, precisó la Santa Sede.

Los gobiernos de Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria que azota la zona de Oleshki, pero se acusan mutuamente de entorpecer el suministro de alimentos y las evacuaciones.

De acuerdo con la cadena internacional alemana Deutsche Welle, Oleshki fue tomada por las tropas rusas en 2022, al inicio de la invasión. La ciudad se vio gravemente afectada por la destrucción de la represa de Kajovka en 2023, la cual provocó inundaciones a lo largo del río Dniéper.

La fuente señala que la línea del frente prácticamente no se ha movido desde 2023 y la multiplicación de drones allí ha creado una especie de “zona muerta” de hasta 20 kilómetros de ancho.

A inicios de este mes de octubre, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la situación “desesperada” en la urbe ucraniana, mientras que la Unión Europea (UE) la calificó de “espantosa”.

PUTIN

Por su parte, el presidente ruso agradeció al Papa sus esfuerzos para hallar una solución al conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica con el pontífice, informó el Kremlin.

“Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario”, según un comunicado difundido por la Presidencia rusa.

Previamente, el Vaticano informó de esa conversación, que el Papa mantuvo desde el hospital romano en el que permanece ingresado, en la que pidió al presidente ruso una tregua y le ofreció diálogo.

Tras desear una pronta recuperación al pontífice, “Putin destacó la importancia de la cooperación entre Rusia y el Vaticano en la promoción de valores espirituales y morales compartidos, así como en la protección de los cristianos y de los lugares sagrados cristianos en diversas regiones del mundo”, señaló el Kremlin. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026