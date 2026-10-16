Antimotines en Francia vuelven a las granadas aturdidoras en manifestaciones

la policía francesa recurriría de nueva cuenta a esta medida luego de que estos artefactos explosivos, tipo ‘flashbang’ fueran prohibidos en las manifestaciones

Francia aprobó el uso de granadas aturdidoras en las manifestaciones convocadas para este sábado 17 de octubre. El Ministerio del Interior, capitaneado por, Laurent Nuñez, anunció que la policía francesa recurriría de nueva cuenta a esta medida luego de que estos artefactos explosivos, tipo ‘flashbang’ fueran prohibidos en las manifestaciones, en las cuales la mayoría de los asistentes son estudiantes, tras haber arrancado una mano a un adolescente en los primeros rallys de la más reciente oleada de protestas.

El anuncio de Nuñez fue emitido de cara a lo que se prevé sea una gran jornada de protesta en el país, a partir de este sábado. Medios locales vaticinan una presencia masiva no solo de estudiantes, habrá también otros grupos trabajadores, sindicatos y otras organizaciones cuyos miembros se dicen lacerados por el encarecimiento de la vida. Es importante señalar que en la víspera de las protestas de este fin de semana se asevera el arribo de los icónicos ‘chalecos amarillos’, que generaron grandes disturbios en 2019.

De acuerdo con el ministro del interior, los policías y gendarmes podrán utilizar el conjunto de armas intermedias a su disposición, eso incluye desde las granadas lacrimógenas al lanzador de pelotas de defensa en un contexto de extrema dificultad, cuando la situación bascula a la violencia urbana o los disturbios”, explicó el funcionario en la televisora France 2.

El ministro también señaló que esa instrucción incluye las granadas aturdidoras que, dijo, “son poco usadas” por las fuerzas del orden pero que “si llegan a producirse violencias urbanas extremadamente graves (…) podrán ser utilizadas”.

Huelga decir que las ‘flashbangs’ o granadas aturdidoras no se usan en el mantenimiento del orden en una manifestación, ni siquiera es común su uso en un contexto extremadamente degradado. No obstante, el ministro francés adujo que “si hubiera enfrentamientos, que espero que no sea el caso, si hubiera enfrentamientos graves y duros, todos los tipos de armas intermedias podrán ser usadas”.

Nuñez se adelantó a los acontecimientos y aseguró que las manifestaciones de este sábado son diferentes de las que desde hace algo más de dos semanas mantienen los estudiantes de instituto, en las que las actuaciones policiales han sido muy criticadas por su dureza. Y recalcó que la policía identificó unas 250 convocatorias a través de las redes sociales y unas 80 manifestaciones, de las que la mitad han pedido ya permiso a las autoridades y pidió al resto que lo hagan porque, dijo, “facilitan el mantenimiento del orden”.

El ministro denunció que al término de muchas de estas protestas se inmiscuyen “elementos de ultra izquierda” que generan enfrentamientos con las fuerzas del orden y degradaciones de la vía pública y amagó con una “intervención” policial” en caso de que esto ocurra. Agregó que también temen que se produzcan de bloqueos de carreteras en ciertos puntos del país, como ya sucedió en la etapa de los ‘chalecos amarillos’. En este tenor, informó finalmente que los bloqueos de institutos continuaron de forma puntual este viernes en diversos puntos del país, aunque la inmensa mayoría de centros educativos abrió con normalidad.