Colonos israelíes agreden a diplomáticos europeos y agricultores palestinos en Cisjordania

Cosecha de aceituna

La delegación diplomática de Francia, Bélgica y Polonia fue atacada por un grupo de colonos israelíes mientras acompañaba a agricultores palestinos en la cosecha de aceitunas en Taybeh, una localidad cristiana situada al este de Ramala, en Cisjordania ocupada. La agresión dejó personas heridas y daños en un vehículo oficial del Consulado de Bélgica.

El incidente fue confirmado por el párroco del Patriarcado Latino de Taybeh, Bashar Fawadleh, y por las autoridades belgas, quienes condenaron los hechos y expresaron preocupación por la seguridad de los habitantes palestinos y los representantes internacionales que visitan la zona.

En el enfrentamiento se encontraban integrantes de la comitiva de los cónsules de Francia y Bélgica en Jerusalén, acompañados de sus parejas y personal diplomático, así como el jefe y el subjefe de la misión de Polonia en Tel Aviv.

“La violencia alcanzó a un vehículo perteneciente al Consulado de Bélgica, cuya ventanilla fue destrozada. Los miembros de la delegación francesa de visita también fueron objeto de agresiones, tal como queda documentado en fotografías del incidente”, denunció Fawadleh a través de su cuenta en X.

Agresiones

Los hechos transcurrieron a las 13:15 hora local, 15 minutos antes de que terminara la jornada agrícola, cuando un grupo de colonos se apoderó de las aceitunas recolectadas por los trabajadores palestinos.

Durante la agresión, un joven palestino recibió golpes que le ocasionaron una herida en la cabeza, por lo que necesitó 6 puntos de sutura. Una mujer de edad avanzada fue pateada e insultada.

Entre las personas agredidas se hallaba el alcalde de la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, Bernard Baudoux. En uno de los videos difundidos aparece en el suelo, recargado contra un automóvil, después del ataque.

Bélgica reprueba los actos de agresión

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, rechazó los hechos registrados en Cisjordania y confirmó que un alcalde francés había resultado agredido.

Prévot aseguró que todos los ciudadanos belgas que formaban parte de la delegación “se encuentran a salvo” y corroboró la presencia de representantes diplomáticos polacos en el incidente.

A su vez, Fawadleh recalcó que la agresión contra funcionarios internacionales refleja los riesgos que enfrentan cotidianamente los agricultores y habitantes palestinos de la región.

“El hecho de que estos ataques se produjeran en presencia de diplomáticos europeos agrava aún más la situación. Si una violencia de este tipo puede tener lugar ante testigos internacionales, cabe preguntarse qué protección queda para las familias y los agricultores locales cuando estos ya no estén presentes”, declaró el párroco.

El religioso afirmó que los hechos no deben conceptuar como un episodio aislado y pidió una respuesta internacional que garantice la seguridad de la población.

Asimismo, instó a la comunidad internacional “a ir más allá” de las declaraciones de rechazo y a “tomar medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas”.

Ejército israelí investigará los ataques

Luego de lo ocurrido, el Ejército israelí condenó “enérgicamente el grave acto de violencia ocurrido” en Taybeh e informó que desplegó soldados, agentes policiales y especialistas forenses para recopilar pruebas.

Los elementos israelíes indicaron que las diligencias eran parte de una investigación dirigida a esclarecer las circunstancias del ataque.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han denunciado reiteradamente que las agresiones cometidas por colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania suelen quedar sin consecuencias judiciales, ya que son pocos los casos que terminan con detenciones o acusaciones formales.

Con información de EFE