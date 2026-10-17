León XIV recibe el alta médica; puede realizar su gira por Latinoamérica tras cirugía de cáncer pulmonar

León XIV sale del hospital y regresa al Vaticano tras su operación por un tumor pulmonar (Simone Risoluti/EFE)

El papa León XIV regresó al Vaticano luego de estar 5 días hospitalizado por una operación para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho. El director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, Stefano Margaritora, informó que su evolución médica ha sido favorable y no existen impedimentos clínicos que le impidan realizar su próxima visita apostólica a Argentina, Uruguay y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

El pontífice, de 71 años, abandonó el Policlínico Gemelli de Roma a las 15:30 hora local, caminando sin dificultades, sonriente y saludando a pacientes y fieles que se hallaban tanto en el interior como en las inmediaciones del hospital.

Antes de abordar el vehículo que lo trasladaría a su residencia en el Vaticano, Robert Prevost conversó por unos minutos con una adolescente ucraniana de 13 años que superó un cáncer. La menor le entregó una fotografía de un encuentro que ambos habían sostenido en diciembre pasado, según informaron medios vaticanos.

Se cree que León XIV retome este domingo sus actividades públicas con el tradicional rezo del ángelus.

Tumor detectado

La cirugía consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, donde se había detectado un adenocarcinoma, un tipo de tumor maligno.

Margaritora reveló que la enfermedad fue descubierta de forma inesperada cuando los médicos realizaban estudios radiológicos abdominales de rutina.

En esas pruebas se apreció una pequeña mancha en la zona inferior del pulmón, lo que permitió identificar la lesión.

Planes de gira por Argentina, Uruguay y Perú siguen vigentes

El recorrido programado entre el 6 y el 17 de noviembre, conforma de 14 vuelos, 40 discursos y reuniones, así como visitas a diferentes localidades de los 3 países.

Algunos de los destinos son Cusco, en Perú, una ciudad situada a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, lo que había despertado dudas sobre las exigencias físicas del viaje después de la cirugía pulmonar.

Con información de EFE