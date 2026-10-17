Protestas masivas en Francia dejan 400 detenidos, incendios y saqueos; Macron promete sanciones

Protestas en Francia

La jornada de movilizaciones contra el aumento del costo de vida en Francia contabiliza hasta el momento 400 personas detenidas, edificios gubernamentales incendiados, comercios saqueados y daños materiales en varias ciudades del país, lo que llevó al presidente Emmanuel Macron a anunciar medidas contra los responsables de los disturbios.

Las manifestaciones fueron convocadas a través de redes sociales por colectivos de distintas tendencias, reunieron a unas 550 mil personas en todo el territorio francés, según estimaciones del Ministerio del Interior, en cambio, los organizadores elevaron la intervención a 800 mil asistentes.

La movilización superó las estimaciones oficiales, que hasta el viernes calculaban una asistencia máxima de 150 mil personas.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó en una comparecencia a las 20:00 hora local que el número de arrestos era provisional y podría aumentar conforme avanzaran las investigaciones.

Macron advierte que habrá consecuencias por los disturbios

El presidente francés condenó las agresiones contra establecimientos comerciales e instituciones públicas y aseguró que los responsables enfrentarán consecuencias legales.

“Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, escribió Macron en sus redes sociales.

El mandatario llamó a mantener la unidad, ya que aseguró que los grupos buscan aprovechar las movilizaciones para provocar disturbios y obstaculizar las manifestaciones pacíficas.

En ese sentido, solicitó un “frente unido” contra “los que siembran el caos” y sostuvo que no hay “ningún lugar para la violencia” en Francia.

Macron expresó su respaldo a los cuerpos policiales, a los que calificó como “garantes del derecho a manifestarse”, en medio de las críticas que han recibido por sus intervenciones en las recientes protestas estudiantiles.

Saqueos y daños en monumentos

En París, grupos de personas realizaron destrozos en establecimientos comerciales, mobiliario urbano y monumentos, incluso en zonas alejadas del recorrido autorizado para la manifestación.

Sumado a esto, se registraron varios intentos de grupos de alborotadores por acercarse al Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa.

Debido a la situación, las autoridades desplegaron a la unidad policial CRS 8, especializada en operaciones contra la violencia urbana, para reforzar las labores de seguridad.

Incendian Ayuntamiento de Limonges

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido por un incendio generado por los manifestantes que participaban en esta jornada de protestas sociales.

“No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es”, declaró el alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, frente a los medios de comunicación, 4 horas después de que varios cientos de personas incendiaran hacia las 17:00 horas hora local. Además, dejaron varios coches volcados delante del edificio.

En Lille, un grupo de personas forzó el acceso al Ayuntamiento y causó destrozos en el interior antes de abandonar el edificio. Las imágenes difundidas mostraron ventanas rotas, muebles volcados y documentos esparcidos por el suelo.

El alcalde Arnaud Deslandes rechazó los hechos y escribió en redes sociales: “Condeno firmemente estos actos profundamente indignantes e intolerables”.

En Marsella, decenas de personas ingresaron por la fuerza al Ayuntamiento, donde realizaron pintadas y ocasionaron daños en el vestíbulo. Durante el incidente fue derribado un busto de Marianne, figura que representa a la República francesa.