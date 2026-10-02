Nace Skydance: Estas son todas las marcas y compañías que tendrá con la compra de Warner y Paramount

Skydance Corporation La fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery ya tiene nombre oficial: Skydance.

La fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery finalmente será realidad tras haber superado todos los obstáculos impuestos a lo largo del proceso de adquisición y, una vez estipulados los acuerdos finales entre las compañías, este viernes 2 de octubre de 2026 revelaron el nombre oficial que adquirirá la combinación.

Según lo declaró David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, “simplemente se llamará Skydance”, el nombre de su productora cinematográfica original. A su vez, adelantó cuáles serán las plataformas de streaming, los canales de televisión y las franquicias que pasarán a ser parte de este nuevo conglomerado.

Paramount y Warner Bros se fusionan bajo el nombre Skydance: ¿cuándo será oficial?

La histórica fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery reveló que adquirirán el nombre oficial Skydance, conglomerado que estará bajo el control de David Ellison y su padre, Larry Ellison —fundador de Oracle—, junto con Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital Partners.

Por otra parte, Ynon Kreiz, exdirector ejecutivo de Mattel, fue nombrado co-CEO de la entidad fusionada con el propósito de supervisar el funcionamiento operativo y la integración de la compañía tras el cierre del acuerdo; asumirá el cargo a partir del 5 de octubre del año presente.

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/uInLRY3IrE — David Ellison (@ellisonskydance) October 2, 2026

De acuerdo a lo anunciado por ambas empresas, el acuerdo para la creación de la nueva Skydance se cerrará el martes 6 de octubre de 2026, e integrará un vasto número de franquicias de entretenimiento, canales de televisión y las plataformas de streaming respectivas a las compañías previo a su fusión.

El conglomerado tiene previsto cambiar el símbolo bursátil de “PSKY” a “SKYD”, además de que también modificará sus estatutos para transformas el nombre de la compañía a “Skydance Corporation”.

“No estamos reescribiendo la historia, sino dotando a estos estudios icónicos de un motor más potente. Juntos, somos Skydance: un espacio que prioriza la creatividad para contar historias audaces y de calidad”, escribió Ellison este viernes a través de su cuenta oficial en X, destacando el papel que Paramount y Warner Bros. han tenido al moldear más de un siglo de cultura.

Lista completa de marcas y compañías integradas a Skydance, la fusión de Warner y Paramount

Mediante su mensaje en redes sociales, el CEO de Paramount expresó sentirse “muy entusiasmado” por el futuro del nuevo conglomerado, asegurando que todas las marcas integradas en la fusión “seguirán siendo protagonistas” y sostuvo que la empresa creará una identidad propia respetando los legados de cada una de las compañías.

Las marcas y activos que se integrarán a Skydance, son:

Cadenas de televisión y plataformas de streaming

TNT.

CBS.

CNN.

MTV.

TCM.

Showtime.

Adult Swim.

DC Studios.

Paramount+.

Nickelodeon.

HBO/HBO Max.

Comedy Central.

Cartoon Network.

Franquicias

Star Trek.

Gremlins.

Beetlejuice.

DC Comics.

Tom & Jerry.

Harry Potter.

Citizen Kane.

Transformers.

A Quiet Place.

Looney Tunes.

The Conjuring.

Mortal Kombat.

Game of Thrones.

Dora The Explorer.

Mission Impossible.

The Lord of the Rings.

Bob Esponja.

Avatar: The Last Airbender.

Teenage Mutant Ninja Turtles.

Dune 3 (derechos de distribución).

Minecraft (derechos de distribución).

MonsterVerse (derechos de distribución).

“Honraremos lo que hace especiales a Paramount y Warner Bros.: brindarles a ambos estudios la oportunidad de crecer, contar más historias increíbles y llevarlas a un público aún más amplio en todo el mundo”, garantizó Ellison.