Mark Zuckerberg y Meta se quedan en California: este es el trato que lograron para el pago de impuestos a millonario

Acuerdo de Mark Zuckerberg y Meta Tras considerar salir de California si prosperaba la “Proposición 40”, Mark Zuckerberg llega a un acuerdo para permanecer en el estado.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, permanecerá en California durante ocho años a cambio de un acuerdo que le permitirá vender nuevas acciones sin derecho a voto para cubrir un posible impuesto del 5% a las grandes fortunas del estado, iniciativa conocida por Proposición 40 y que será sometida a votación el próximo 3 de noviembre.

La medida acordada por Zuckerberg busca garantizar su permanencia en California por los siguientes ocho años, mientras los y las votantes del estado se preparan para decidir el futuro de la iniciativa fiscal.

El “impuesto a los millonarios” en Estados Unidos: ¿por qué Mark Zuckerberg pensaba mudarse de California?

La posibilidad de que Mark Zuckerberg abandonara el Estado Dorado surgió ante la iniciativa conocida como Proposición 40, apodada entre el público como el “impuesto a la riqueza de California”, que plantea establecer un impuesto extraordinario equivalente al 5% del patrimonio neto de los multimillonarios que residían en el estado al 1° de enero de 2026.

“En la América que anhelamos, los multimillonarios y trillonarios pagarán lo que les corresponde, mientras que los trabajadores estarán libres de cargas fiscales”, escribió Rohit Khanna, del Partido Demócrata, en el diario The Guardian la semana pasada.

Esta propuesta será sometida a votación el 3 de noviembre del año presente y, en caso de aprobarse, “afectaría” a alrededor de 250 multimillonarios con un pago previsto para 2027 y la posibilidad de distribuirlo en un periodo de hasta cinco años con un costo adicional.

De acuerdo con Forbes, la fortuna de Zuckerberg ronda los 239 mil millones de dólares, por lo que la iniciativa podría representar una obligación fiscal de miles de millones de dólares. Por lo tanto, la compañía advirtió que el empresario probablemente se vería orillado a vender acciones de Meta o utilizarlas como garantía para obtener préstamos con los cuales cubrir el pago.

Ante este escenario, el fundador de Facebook comunicó a un comité especial de la empresa que evaluaba trasladar su residencia principal fuera de California, lo que generó incertidumbre entre empleados y empleadas, además de posibles afectaciones de cercanía entre Zuckerberg con el equipo directivo o sus laboratorios de superinteligencia.

Mark Zuckerberg y Meta llegan a un acuerdo para quedarse en California durante ocho años

Para evitar las complicaciones que una mudanza traería consigo, Meta acordó otorgar a Zuckerberg nuevas acciones de clase C, que no cuentan con derecho a voto y que podrá vender para afrontar una eventual obligación tributaria. A cambio, el empresario se comprometió a mantener su residencia en California durante los próximos ocho años.

El mecanismo contempla una división accionaria de dos por una para los accionistas existentes y la creación de una nueva clase de títulos. Es decir, Zuckerberg podrá vender inicialmente el 20% de las acciones de clase C que reciba, equivalente al 10% de su participación económica total en Meta; esta operación está diseñada para que el empresario obtenga liquidez sin desprenderse del poder de voto que le permite conservaar el control de la compañía.

De acuerdo con Meta, la decisión contó con la recomendación unánime de un comité especial de consejeros independientes, teniendo por factores principales la continuidad del liderazgo de Zuckerberg y la importancia de mantenerlo cerca de los equipos directivos y tecnológicos.