¿Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite? Francia reporta el primer caso de contagio humano

Virus Shamonda Se trata del primer caso registrado de contagio humano en una enfermedad que se había detectado únicamente en animales de ganado.

La Organización Mundial de la Salud, a través de su director general Tedros Adhanom Ghenreyesus, anunció este jueves 22 de octubre del reporte de la primera persona fallecida tras contagiarse del virus Shamonda, un patógeno que sólo se había encontrado en animales anteriormente. Ahora, las autoridades de salud y el gobierno de Francia están buscando el origen del contagio y cómo fue posible que pasara a un humano.

¿Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite?

El virus Shamonda es un agente infeccioso perteneciente al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, una familia de virus que también incluye al responsable de la enfermedad de Schmallenberg. Fue identificado por primera vez en ganado bovino en Nigeria en 1965 y, posteriormente, se detectó en distintas regiones de África y Asia.

Durante 2026, se registraron brotes de variantes relacionadas con este virus en varios países europeos, principalmente en ganado bovino. De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), los animales infectados pueden presentar fiebre, diarrea, disminución en la producción de leche y problemas reproductivos, como abortos y malformaciones fetales. También se han detectado infecciones en otras especies, entre ellas ovejas, cabras y caballos.

La transmisión del virus ocurre principalmente mediante la picadura de pequeños mosquitos del género Culicoides, conocidos como jejenes o mosquitos picadores, que pueden transportar el agente infeccioso de un animal a otro.

No se ha demostrado que la transmisión directa entre animales sea una vía habitual, aunque se ha descrito la posibilidad de que el virus pase de la madre al feto durante la gestación.

¿Qué se sabe del primer contagio humano del virus Shamonda?

Ahora, la OMS emitió un comunicado donde señala que en Francia se reportó por primera vez un caso de este virus Shamonda en una persona, misma que falleció a causa de esta enfermedad.

De acuerdo con las autoridades, la persona infectada padecía de un sistema inmunocomprometido, lo que lo hizo más vulnerable ante esta situación y se encontraba en una zona donde se ha detectado el virus en diferentes animales. Ahora, se encuentran trabajando con el gobierno francés para investigar cómo es que se dio este contagio.