Arranca Foro Internacional de Seguridad y Justicia en Aguascalientes

Foro Internacional de Seguridad y Justicia (Especial)

Este jueves se inauguró el cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia en Aguascalientes, donde se espera la presencia de especialistas y representantes de países como Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia y Argentina.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez dio inicio a este encuentro con un mensaje en el que destacó las acciones de su administración en materia de seguridad y justicia, las que considera son “los pilares”, que han logrado su desarrollo y crecimiento.

“Queremos que las familias de Aguascalientes vivan con tranquilidad, por eso vamos a seguir reforzando a las corporaciones, trabajando coordinados y utilizando tecnología de punta para lograrlo; estamos convencidos de que la preparación y actualización que ofrece este foro contribuirá a avanzar en nuestro objetivo”, manifestó.

Como parte de su estrategia, destacó la implementación de “Blindaje Aguascalientes”, que aseguró es un programa referente en todo el país tras lograr un 29% la incidencia delictiva al usar inteligencia, tecnología y fortalecer a las corporaciones.

En la inauguración también estuvo presente Elizabeth Hoffman Franolich, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, quien destacó el apoyo bilateral en apego a la soberanía nacional.

“Nuestros países comparten una frontera, una economía y millones de familias que viven, trabajan y viajan entre ambas naciones. Buscamos una colaboración práctica y basada en la confianza entre instituciones que respetan la soberanía de cada nación, y aquí en Aguascalientes esa colaboración ha dado resultados concretos”, agregó.

El cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia se celebrará desde este jueves y hasta el próximo sábado 7 de noviembre, y se espera que 400 miembros de corporaciones en la materia compartan sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

“Esto nos permite compartir experiencias que como policías estamos viviendo en la realidad de nuestro país; creo que el escenario criminal actual, su constante modificación y evolución, nos obliga a estar cada vez más unidos, más coordinados, y compartiendo experiencias en lo que respecta a estrategias y tácticas de seguridad”, endatizó Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile.