Demandará Somos a Sheinbaum y Buenrostro por daño moral tras vincularlo con corrupción en INE

El partido Somos en pie de lucha

El partido Somos, integrado por ex dirigentes partidistas y ex consejeros entre otros, interpondrá una demanda por difamación y daño moral contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro luego que vincularan a este partido con una presunta red de irregularidades y contratos electorales en el INE.

Asimismo convocó una vez más a “una amplia movilización ciudadana” en defensa y por la reconstrucción del INE así como un árbitro ciudadano y confiable.

De igual manera llamó a todas las fuerzas políticas de oposición a instalar una mesa de conversación y de trabajo para cuidar conjuntamente, los eslabones que siguen del proceso electoral para elegir a la próxima presidenta del INE.

Somos, presidido por Guadalupe Acosta Naranjo advirtió que ahora mismo, México no tiene un arbitraje electoral en quien confiar, lo que pone en riesgo a las elecciones en todo el país.

“La corrupción se desató y ahora, desprestigia al INE y sobre todo, pone en riesgo al proceso electoral: hoy, México no tiene un árbitro en quien confiar”, alertó

Lo que presenciamos—agregó—“, es un enorme golpe a la credibilidad del IFE-INE, el más hondo y oscuro por su naturaleza y extensión, en sus 37 años de existencia”.

Este jueves durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Juan Carlos Padilla, exdirector del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) y actual militante del partido Somos, como uno de los personajes vinculados con los orígenes de la red de empresas relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales.

De inmediato, el partido acusó que Sheinbaum no aborda con la seriedad ni responsabilidad que merece la crisis que atraviesa el INE y en cambio busca o trata de encontrar chivos expiatorios para desviar la atención y narrativa sobre la responsabilidad de Morena en ese escándalo de presunta corrupción.

El partido rosa acusó que la Presidenta Sheinbaum ha elegido el camino de la irresponsabilidad y de la división, y no como corresponde a una Jefa de Estado que debería gobernar para todos.

“Ha preferido desviar la atención frente a la tragedia que para el INE significó la administración de (Guadalupe) Taddei”, fustigó

Sostuvo que “la infamia crece día con día y ahora pretende involucrar a nuestra organización, SOMOS, en una trama inventada por la Presidenta, sin sustento, que se remonta ¡un cuarto de siglo atrás”.

Somos detalló que esta crisis que vive el INE tiene que ver directamente con el dinero, la ambición, el enriquecimiento ilícito, la colusión delincuencial y el conflicto de interés que se desparrama en quienes fueron los más altos funcionarios de la institución.

“Nunca, en todos esos años de historia del IFE-INE, se había presentado un escándalo de esta naturaleza y magnitud, cuya responsable clara y demostrada en múltiples testimonios, es la señora Guadalupe Taddei”, expresó