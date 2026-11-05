Mario Delgado: SEP promueve protección de la salud mental desde la primera infancia

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado advirtió la necesidad de proteger la salud mental desde la primera infancia y reitera que el Acuerdo que restrige el uso de celulares en las escuelas busca fomentar un sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que el gobierno federal impulsa una estrategia integral para promover el uso responsable de la tecnología, con el objetivo de proteger la salud mental y favorecer el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

de ahí que se promueva la restricción del uso de celulares en escuelas primarias y secundarias de todo el país, una mayor regulación de las plataformas digitales y el fortalecimiento de la educación emocional desde la primera infancia.

Reconoció que durante años prevaleció la idea de que entregar teléfonos y tabletas a edades tempranas fortalecía las habilidades digitales, no obstante, hoy existen estudios que evidencian los riesgos de esta práctica, particularmente cuando el uso carece de acompañamiento y límites.

Señaló lo anterior, en el marco de la inauguración del 26.º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar “Desafíos globales en la primera infancia: nuevos retos, nuevas miradas, nuevas oportunidades”, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, evento en el que estuvo acompañado del mandatario estatal Samuel García Sepúlveda.

En este sentido, Delgado Carrillo resaltó los desafíos que representa la tecnología en las infancias, ya que el acceso temprano y excesivo a dispositivos electrónicos y plataformas digitales puede afectar el desarrollo cognitivo y emocional, de ahí la importancia de fortalecer los servicios educativos desde los primeros años de vida, aspecto en el que reconoció el trabajo de las maestras que integran esta red.

Asimismo, recordó que las plataformas digitales utilizan inteligencia artificial y algoritmos diseñados para prolongar el tiempo de permanencia de sus usuarios mediante recomendaciones personalizadas y mecanismos como el desplazamiento infinito, que expone involuntariamente a menores de edad a contenidos de violencia, acoso escolar y sexual, entre otros materiales peligrosos.

Sostuvo que el diseño es precisamente para eso, por lo que resulta indispensable proteger a las nuevas generaciones, de ahí, de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se restringe el uso de ese tipo de dispositivos electrónicos en escuelas primarias y privadas de todo el país.

La medida consensuada entre autoridades educativas federales y estatales, insistió, tiene como objetivo reducir distractores, fortalecer las habilidades socioemocionales y recuperar los espacios de interacción entre estudiantes, a través de actividades recreativas y juegos tradicionales que favorezcan la amistad y la convivencia, por lo que no es una disposición centrada en imponer sanciones a estudiantes, docentes o familias.

Sostuvo que la Presidenta Sheinbaum Pardo fue más allá, en la protección de las infancias y las juventudes, con un decreto que establece responsabilidades para las plataformas digitales frente a contenidos peligrosos y contempla mayores restricciones al acceso de menores de edad, ya que ver de manera excesiva esos contenidos “depresión, angustia, miedo, aislamiento, trastornos alimenticios y autolesiones, además de facilitar el acercamiento a comunidades que promueven el odio y la violencia”.

Aunado a lo anterior, mencionó la puesta en marcha de la estrategia el ABC de las Emociones, busca velar por la salud mental, generar espacios seguros para que infancias y adolescentes expresen lo que sienten, reconozcan sus emociones y construyan redes de apoyo.

“Que podamos hablar de cómo me siento, de cómo se sienten mis amigos”, planteó, por lo que es fundamental, dijo, abordar estos temas desde la primera infancia para evitar que la fascinación por la tecnología tenga consecuencias no deseadas y garantizar un desarrollo integral para las nuevas generaciones.