¿Por qué soldados de Corea del Sur recibieron clase de “pasarela”? Fuerzas armadas reciben críticas tras la instrucción con modelos

Soldados de Corea del Sur reciben clases de pasarela Clases de modelaje impartidas a una unidad de élite del Ejército surcoreano generó controversia política.

En redes sociales se ha difundido la actividad ‘K-Walking Performance Military Festival’ realizada por el Ejército de Corea del Sur el pasado jueves 29 de octubre, una práctica en la que soldados de élite recibieron una clase de pasarela impartida por modelos en minifalda de camuflaje como parte de su entrenamiento para “mejorar la postura”.

No obstante, la lección de modelaje generó el rechazo de la oposición política del país surcoreano que señaló al Ejército de volverse “completamente loco”.

La polémica clase de ‘catwalk’ del Ejército surcoreano: ¿cuál fue el objetivo de las lecciones de pasarela?

Una unidad de soldados de élite en Corea del Sur recibió clases de ‘catwalk’ el pasado jueves 29 de octubre de 2026 como parte de un festival militar celebrado en una base de la 1a Brigada de Fuerzas Especiales Aerotransportadas, según lo informó el diario local Chosun Ilbo.

Las imágenes y grabaciones de la actividad ‘K-Walking Performance Military Festival’, también difundidas por el medio surcoreano, mostraron a los soldados de la unidad —famosa por su papel en el fallido intento de imponer la ley marcial hace dos años— recibiendo instrucciones sobre caminata y pose en pasarela por parte de modelos en tacones y minifalda de camuflaje, lo que generó reacciones divididas entre el público de Corea del Sur, especialmente el sector político.

Soldiers in South Korea's elite special forces are expected to master combat tactics and high-risk missions. But in one unit, they found themselves practicing an unlikely skill: how to walk and pose like fashion models. https://t.co/GgXx91HJsq https://t.co/ndkLXomGPX — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 5, 2026

De acuerdo con medios locales, los militares afirmaron que la actividad “podría ayudar a los soldados a adoptar una postura correcta al caminar”, además de fomentar la educación del carácter de las tropas.

Entre los ejercicios impartidos por las modelos, se encontró la técnica ‘catwalk’, un estilo de caminar altamente popular en el mundo del modelaje que consiste en un paso rítmico, seguro y elegante en el que un pie se coloca prácticamente delante del otro, imitando el movimiento de un felino.

El Partido del Poder Popular critica al Ejército surcoreano por actividad de modelaje: “su explicación es absurda”

A pesar de que la peculiar actividad provocó opiniones divididas entre el público surcoreano, la reacción de la oposición política fue la más destacable de todas después de que este viernes señalara al Ejército de Corea del Sur de haberse vuelto “completamente loco”.

Según fue citado por el medio Chosun Ilbo, el miembro del Partido del Poder Popular Yoo Seung-min criticó duramente las clases de modelaje impartidas de la siguiente manera: “La absurda explicación de la unidad de que llevaron a cabo un entrenamiento de marcha ejemplar para la educación del carácter de los soldados es ridícula”.

A su vez, oficiales militares también expresaron su desacuerdo con la actividad, asegurando a la cadena local YTN no comprender la razón de la polémica clase de modelaje “cuando hay tanto para lo que prepararse”.

La controversia escaló rápidamente en redes sociales y medios surcoreanos, por lo que el Ejército de Corea del Sur emitió una respuesta inmediata ante la situación.

De acuerdo a lo reportado por YTN en el país asiático, se comprometió a “reforzar la revisión de los programas formativos para adecuarlos a sus objetivos”, después de afirmar que no habían examinado adecuadamente la pertenencia de la actividad antes de celebrarla.