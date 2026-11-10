Hegseth cree que el juicio impulsado contra él es un “espectáculo político”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes que el juicio político impulsado por un congresista republicano en la Cámara de Representantes es un “espectáculo político” y defendió las operaciones militares iniciadas bajo su liderazgo.

“Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, precisó en rueda de prensa sobre la iniciativa de Thomas Massie, que introdujo en la Cámara baja una lista de acusaciones para abrir un juicio político a Hegseth, cuya votación está prevista para hoy y que, de aprobarse, pasaría al Senado para la apertura del procedimiento.

“En cuanto a los cargos en sí: Irán, los cárteles, Maduro, Yemen, todo fue una operación legal ordenada por el comandante en jefe y posteriormente por mí, notificada al Congreso y ejecutada por combatientes estadounidenses que cumplieron con su deber”, precisó en su intervención.

Las acusaciones presentadas por Massie incluyen “la conducción de la guerra contra Irán sin autorización legislativa”, ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes calificados como “ejecuciones extrajudiciales”, las operaciones militares en Yemen y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, cuya legalidad cuestiona.

“En vísperas del Día de los Veteranos -que se celebra mañana en Estados Unidos- estas resoluciones les dicen a cada uno de ellos que su servicio fue un crimen. Su servicio no fue un crimen. Son héroes, y ningún político en Washington les dirá lo contrario mientras yo ocupe este cargo”, comentó.

Hegseth respaldó “cada una de estas operaciones”: “Me enorgulleció ejecutarlas y lo haría de nuevo mañana”, agregó.

El secretario de Defensa consideró que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que “un secretario del gabinete que supervisa las Fuerzas Armadas del país está siendo atacado no por perder conflictos contra nuestros enemigos, sino por ganarlos”.

El republicano Massie promovió la iniciativa el pasado mes de septiembre pero no se votó por el receso en el que entró la Cámara para las elecciones de medio mandato en la que los demócratas han recuperado la mayoría del nuevo Congreso que comenzará su curso en enero.

Este lunes, Massie volvió a presentar la resolución que la Cámara de Representantes tiene que votar en un plazo de dos días, antes de este miércoles y que si aprueba por mayoría simple pasará al Senado donde necesita una mayoría de dos tercios para abrir el juicio político que podría llevar a la destitución de Hegseth.