Rusos y ucranianos reanudan contactos tras nueve meses con pocas esperanzas de tregua

La destrucción de infraestructura y viviendas por la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a ambos países (EFE)

Rusos y ucranianos reanudaron este martes en Abu Dabi las negociaciones con mediación de EU tras nueve meses de pausa debido a la guerra en Irán, con escasas esperanzas de lograr el alto al fuego tan ansiado por Kiev antes de la llegada del invierno.

Fueron unas cuatro horas y media de consultas, incluida una pausa de aproximadamente 40 minutos, que continuarán el miércoles, según adelantaron medios rusos y ucranianos, que citaron fuentes oficiales.

En un intento de desatascar el proceso, los emisarios de la Casa Blanca decidieron centrar la reunión en las garantías de seguridad para ambos bandos una vez cesen los combates, para lo que representantes de la Unión Europea y la OTAN también fueron invitados a la ciudad emiratí.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, precisó desde París que “Ucrania tiene que sentirse segura después de la guerra”, pero las garantías también deben ser aceptadas por Rusia “para que funcionen”.

Con todo, calificó la primera reunión en Abu Dabi de “muy productiva” y respaldó la inclusión de los países europeos en futuras rondas, aunque descartó que el conflicto se vaya a resolver “en las próximas 24 horas”.

En línea con lo que había dicho antes de la reunión, el emisario de la Casa Blanca, Jared Kushner, abogó este martes en Abu Dabi por la creación de un “nuevo sistema” de seguridad en Europa que garantice la paz en el continente “durante decenas, si no cientos de años”.

“Esperemos que ésta sea la última guerra”, indicó y agregó: “Hemos logrado, efectivamente, detectar y reducir las diferencias, tenemos buenas ideas sobre cómo superarlas”.

Además, recordó que el presidente Donald Trump está empeñado en lograr la paz, ya que considera que “la guerra dura ya demasiado”.

Para despejar las reticencias europeas, que pusieron en duda la insistencia de EU y Rusia en abordar dicho tema sin su presencia, la delegación ucraniana coordinó posturas en la mañana con representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea.

Al respecto, el otro emisario de Trump, Steve Witkoff, subrayó en X que los países occidentales habían coincidido en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Kiev a la hora de elegir sus alianzas, además de incluir garantías de seguridad fiables para Kiev.

Además, también subrayaron que, le guste o no al Kremlin, la Alianza Atlántica seguirá siendo la piedra angular de la defensa colectiva euroatlántica, aunque se mostraron dispuestos a crear mecanismos para disminuir los riesgos y prevenir escaladas en el continente.

“Sin hacernos ilusiones, esperamos que esta vez la Administración de Estados Unidos esté decidida a continuar este diálogo enfocado a lograr un equilibrio honesto de intereses que no afecte la seguridad de nadie”, dijo en Moscú Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, quien no viajó a Abu Dabi, donde los negociadores rusos mantuvieron un riguroso silencio.

Alto el fuego invernal

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien reconoció en la Cumbre Iberoamericano en Madrid que los rusos han dañado todas las centrales eléctricas del país, encargó al jefe de su delegación, Rustem Umérov que negocie un alto el fuego antes de que bajen de cero las temperaturas.

“Nuestras prioridades clave son un alto el fuego, garantías fiables de seguridad para la posguerra, reconstrucción económica y desarrollo de Ucrania y también medidas humanitarias”, admitió Umérov.

Al respecto, Lavrov lo descartó totalmente con el argumento de que, en realidad, únicamente servirá para que el enemigo recupere el aliento.

“No aceptaremos otra tregua, otro alto el fuego, o como quieran llamarlo, sin comprender qué sucederá después”, manifestó, y añadió que Europa busca “una vez más organizar una pausa, un respiro” para que Ucrania pueda recuperar fuerzas.

Con todo, según los expertos, al Ejército ruso no le vendría tampoco mal una tregua, ya que ha perdido casi 400 mil hombres en los casi cinco años de guerra, según datos del servicio ruso de estadísticas, Rostat, que fue recientemente jaqueado.

Además de las bajas -54 mil sólo en octubre-, los ataques ucranianos contra las refinerías en la retaguardia rusa han obligado a la mayor petrolera del país, Rosneft, a restringir la venta de combustible en sus gasolineras, algo que ocurre por tercera vez este año.

La prensa adelantó que el único acuerdo práctico alcanzado durante la jornada de hoy en Abu Dabi es el futuro canje “a gran escala” de prisioneros de guerra.