Escándalo Nvidia: cómo el truco más antiguo de la humanidad irrumpió en la carrera entre EU y China por la IA

Escándalo en la Inteligencia Artificial El fundador de envidia, Jensen Huang, y la presunta espía china, Alice Huang, en mayo de 2025, saliendo de un restaurante en Taipéi

Jensen Huang era, hasta la madrugada del jueves 29 de octubre, lo más cercano a un dios de la tecnología de última generación: el fundador de la mayor compañía de semiconductores y chips para inteligencia artificial del mundo, cuyo nombre es toda una declaración de intenciones: Nvidia. A la mañana siguiente, cuando despertó y vio la portada de The New York Times, su mundo empezó a tambalearse tras comprobar que había caído en una trampa tan antigua como la humanidad: la seducción.

El diario destapó que Jensen Huang, nacido hace 63 años en Taiwán, casado y padre de dos hijos que trabajan en su compañía en Silicon Valley, mantuvo relaciones sexuales con la empresaria china Alice Huang, de 42 años, ejecutiva de Megaspeed, una firma de centros de datos con sede en Singapur, sospechosa de ayudar al régimen de Xi Jinping a esquivar los controles de exportación de chips impuestos por Washington desde hace cuatro años, durante la anterior Administración de Joe Biden.

Alice, en paradero desconocido

Según la exclusiva del NYT, la supuesta espía china, que permanece en paradero desconocido desde la publicación de la noticia, logró seducir al empresario más poderoso del mundo de la IA, presidente ejecutivo de Nvidia desde hace 33 años, para que vendiera chips por valor de 2,000 millones a una empresa taiwanesa que aparentemente colabora con el gobierno comunista de Pekín..

Tras destaparse su romance, Jensen Huang escribió a los empleados de Nvidia: «He sido infiel a mi esposa. Mis acciones la han herido a ella y a mis hijos. No hay excusa para lo que he hecho».

La noticia cayó como una bomba atómica. No se trata de otra aventura extramatrimonial del jefe y una empleada, sino del hombre que dirige una de las empresas responsables de que Estados Unidos vaya por delante de China en la carrera de las dos superpotencias por la supremacía en inteligencia artificial, y una mujer que trabaja para una empresa sospechosa de colaborar con el régimen comunista chino.

Al día siguiente, 30 de octubre, The Wall Street Journal confirmó el escándalo con fuentes propias y añadió un elemento perturbador: los agentes del contraespionaje estadounidense que investigaron a Alice Huang concluyeron que había sido reclutada por los servicios de inteligencia chinos después de que estos conocieran su relación con el fundador de Nvidia, quien, según las informaciones publicadas, no habría participado en la trama ni sospechado de ella.

Cronología de los hechos

Los datos cotejados por ambos diarios neoyorquinos arrojan luz sobre cómo se gestó el romance y el escándalo que ha puesto en alerta tanto a EU como a China.

En 2023, Alice Huang entró en la dirección de la taiwanesa Megaspeed, vinculada al negocio de chips de Nvidia. En marzo de 2024, la ejecutiva china conoció a Jensen Huang en un evento de Nvidia en California y, en junio de ese mismo año, ambos fueron vistos juntos en una reunión de empresarios en Taipéi y posteriormente fotografiados en un bar de la capital taiwanesa. Los servicios de inteligencia chinos habrían conocido la cercanía entre ambos y reclutado a Alice en la segunda mitad de 2024.

No pasó mucho tiempo antes de que el FBI empezara a detectar un tráfico sospechoso de chips de Nvidia hacia el Ministerio de Seguridad del Estado chino (MSS), a través de Megaspeed. Por ello, el Departamento de Comercio de EU solicitó en 2025 a la CIA que rastreara las llamadas y los mensajes de Alice, al coincidir sus sospechas con la llegada de la ejecutiva china a la empresa taiwanesa. Lo que descubrieron debió de impactar enormemente a los agentes de la CIA: Alice Huang (conocida también como Huang Le) y Jensen Huang (la coincidencia del apellido es pura casualidad) mantenían una relación sentimental.

A finales de 2025, Trump recibió un primer memorando de inteligencia sobre la relación entre Jensen y Alice, así como las sospechas de que ella trabajaba para los servicios secretos chinos. Sin embargo, el magnate republicano, con fuertes intereses en compañías de IA que cotizan en Wall Street, decidió no hacer nada, alegando, según fuentes de la Casa Blanca consultadas por el NYT, que restringir las operaciones corporativas de Nvidia y someter al gigante de los chips a una investigación sacudiría con dureza los mercados financieros y frenaría la ventaja tecnológica estadounidense frente a su competidor chino.

En mayo de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, volvió a advertir a Trump sobre las «relaciones peligrosas» entre Jensen y Alice durante el vuelo del Air Force One rumbo a China. La preocupación del jefe de la diplomacia se produjo después de que el presidente no sólo frenara la investigación, sino que hubiera invitado al director ejecutivo de Nvidia a participar en la delegación presidencial que viajó a Pekín.

Tras crecer el escándalo, Trump aseguró públicamente este lunes 9 de noviembre que no conocía las sospechas cuando viajó a China en mayo. Sin embargo, esta versión contradice las informaciones publicadas sobre las advertencias que recibió de sus propios servicios de inteligencia. Alguien miente.

«Está sufriendo mucho»: Trump

Lo que no ha podido frenar Trump (muy tocado tras ganar los demócratas el control del Congreso) es que el FBI retome el caso.

«Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien parado», declaró el lunes en la Casa Blanca cuando fue consultado por la polémica, después de contar que había hablado con Huang, quien le aseguró que desconocía que la mujer era espía.

«Hoy hablé con él, simplemente para ver si se encuentra bien», dijo. «En primer lugar, me sorprendí, porque lo considero una persona de gran calidad», añadió. «Creo que está sufriendo mucho, sobre todo por su familia —su esposa, a quien ama, y el resto de su familia—. Pero, sin duda, está sufriendo».

Nuevo encuentro Trump-Xi en China

Para enrarecer aún más el ambiente, Trump y Xi podrían verse las caras tan pronto como la semana que viene, de nuevo en China. El presidente de EU ya ha confirmado su participación en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, la capital tecnológica del país (cumbre en la que también participará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum).

Mientras tanto, China ha reaccionado con dureza al escándalo.

«Las afirmaciones sobre una supuesta espía china son puras especulaciones sin fundamento y constituyen calumnias y difamaciones», declaró el lunes el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun.

Sin embargo, la negativa de China a involucrarse en tan turbio asunto se daba por descontada y las acciones de Nvidia se desplomaron un 4.27 %, mientras el caso sigue creciendo como una bola de nieve.

Querella de los accionistas

Este martes, un accionista de Nvidia presentó este martes una demanda colectiva contra la compañía y Jensen Huang por presuntamente haber engañado a los inversores con respecto a la relación que mantuvo con Alice Huang.

La demanda, presentada por Mark Kistenmacher ante un tribunal federal de California, alega que quienes adquirieron valores de Nvidia entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026 pagaron un precio que no reflejaba los riesgos derivados del supuesto caso de espionaje y que las posteriores revelaciones corrigieron ese precio a la baja.

En cualquier caso, la ironía es difícil de pasar por alto. El hombre que ha construido un imperio sobre los chips más avanzados del planeta, que ha convertido la inteligencia artificial en el arma estratégica de una nueva guerra fría y que está acostumbrado a hablar de máquinas capaces de aprender, pensar y anticiparse al ser humano, se mostró vulnerable a una tecnología infinitamente más antigua: la seducción.

Si las sospechas de espionaje se confirman, no hizo falta un virus informático, un algoritmo sofisticado ni un ciberataque para poner bajo sospecha al hombre que dirige Nvidia. Bastó, una relación extramarital para abrir una brecha de seguridad en la empresa puntera en inteligencia artificial.