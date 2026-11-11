Ortega reaparece deteriorado en su 81 cumpleaños: Murillo prepara la sucesión de su hijo en Nicaragua

Nicaragua El dictador Daniel Ortega, junto a su esposa y algunos de sus hijos, se dirige a los sandinistas con un ramo de claveles que confundió con un micrófono (El 19 Digital/EFE)

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció esta semana en público tras más de dos meses de ausencia, para celebrar este miércoles su 81 cumpleaños, pero con evidentes signos de deterioro físico y cognitivo, lo que aviva las especulaciones sobre su sucesión, que su esposa, Rosario Murillo, maniobra para que sea dinástica y recaiga en su hijo Laureano, consumándose así la segunda monarquía comunista latinoamericana, después de la cubana.

El octogenario dictador, con tres décadas en el poder, reapareció el lunes para rendir homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador, en un acto oficial de 25 minutos en el que caminó lentamente, con pasos cortos y de la mano de Murillo, copresidenta de Nicaragua, que cada vez acapara más poder a medida que el exguerrillero sandinista se apaga.

Con un ramo de flores que confundió con un micrófono, Ortega dibujó una leve sonrisa y habló de forma lacónica: “Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte”.

La última aparición pública de Ortega fue el 2 de septiembre pasado, cuando presidió el acto central por el 47 aniversario de la constitución del Ejército de Nicaragua.

La plataforma Confidencial documentó que “este es el período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario, pero, sobre todo, marca un patrón de desaparición cada vez más prolongado”, y aseguró que durante 2026 “sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos”: de 26 apariciones públicas promedio hasta 2025 a 11 este 2026.

La sucesión dinástica

En medio de su prolongada ausencia, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que elimina la figura de vicepresidente y, en su lugar, crea la de “designados presidenciales”, quienes serán nombrados por los copresidentes de la República, el matrimonio Ortega-Murillo.

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, esa nueva reforma constitucional, la tercera en los últimos tres años, está encaminada a allanar el camino a la sucesión dinástica.

“Daniel Ortega tiene una edad avanzada, un deterioro físico visible y un declive cognitivo que ya nadie en el poder puede disimular”, argumentó en una declaración Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 junto a otras 221 personas.

“Rosario Murillo sabe que ese momento llegará y no ha encontrado la fórmula para heredar el poder sin fracturar al partido. El nombre de Laureano Ortega Murillo (quinto hijo de la pareja presidencial) en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica”, alegó.

Para el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo, es la copresidenta Murillo quien toma las decisiones en Nicaragua porque, según dijo, Ortega “en este momento está bastante enfermo”.

Rosario Murillo y Laureano Ortega: los herederos del poder

Ortega llega a los 81 años delegando paulatinamente el poder en Murillo, de 75 años, y en sus hijos, principalmente en Laureano, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado el ‘delfín’ por sectores de la oposición.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), Ortega y Murillo avanzan a “pasos rápidos” para instaurar una sucesión dinástica controlada en Nicaragua.

“La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso entre su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible”, argumenta ese centro de pensamiento.

Según el Cetcam, en esa línea se inscribe la penúltima reforma a la Constitución, semanas después de que Ortega declarara públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, lo que escandalizó a opositores desterrados y a diferentes gobiernos, aunque no a otros con cierta afinidad ideológica, como el mexicano que preside Claudia Sheinbaum.

Esta enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como “traidor a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega, que gobierna el país desde 2007, es la persona que más tiempo ha ostentado el poder en Nicaragua, con 30 años, superando en permanencia al dictador Anastasio Somoza e igualando su nivel de represión contra los disidentes.