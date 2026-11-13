¿Qué pasa en Estados Unidos y por qué se detuvo todo el tráfico aéreo este viernes?

Vuelos en Estados Unidos suspendidos Frenan el tráfico aéreo en EU

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión de los vuelos en todos los aeropuertos del país.

La medida, adoptada por razones de seguridad, mantiene los despegues en tierra hasta nuevo aviso. La decisión afecta a miles de pasajeros, aerolíneas y operadores aeroportuarios.

¿Por qué se detuvo todo el tráfico aéreo en Estados Unidos?

El origen de la emergencia está relacionado con una interrupción en las comunicaciones del sistema encargado de supervisar los vuelos que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

Los centros regionales de control cumplen una función esencial para coordinar las aeronaves durante sus recorridos, mantener la separación entre aviones y garantizar que las operaciones se desarrollen bajo condiciones seguras.

Según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, el inconveniente afectó a todos estos centros, lo que llevó a la FAA a ordenar una suspensión generalizada de las salidas.

Las primeras evaluaciones de funcionarios policiales apuntan a que el episodio no estaría relacionado con un ciberataque. Sin embargo, las autoridades todavía trabajan para determinar qué provocó la falla.

De acuerdo con FlightRadar24, más de mil aeronaves que tenían como destino aeropuertos estadounidenses se encontraban volando cuando se anunció la paralización.

Además, Flighty registraba más de 30 mil llegadas y salidas programadas para el resto de la jornada.

¿Qué vuelos pueden operar durante la emergencia?

Las operaciones internacionales de llegada tendrán un tratamiento particular y serán evaluadas individualmente. Esto significa que la restricción no implica necesariamente una interrupción absoluta de todos los aterrizajes.

El antecedente más reciente de una suspensión nacional ocurrió en enero de 2023, cuando una falla afectó el sistema de notificaciones para pilotos. La última paralización de esta magnitud antes de ese episodio se produjo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.