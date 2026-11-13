Miles salen a las calles de Perú para recibir al papa León XIV; jóvenes destacan con celulares en alto

León XIV en una misa ante 500.000 personas: "¡Qué alegría volver a Chiclayo! Personas saludan al papa León XIV a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa, este viernes en Pimentel (Perú). "¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", así comenzó su homilía el papa León XIV, el sacerdote Roberto Prevost, en la misa ante unas 500.000 personas en la que escenificó su regresó a la que fue su casa durante casi nueve años cuando fue obispo. (Paolo Aguilar/EFE)

La ciudad de Chiclayo, en Perú, se volcó a las calles para recibir al papa León XIV en su regreso a la ciudad donde vivió casi nueve años como obispo. Desde las primeras horas del viernes, miles de personas ocuparon las aceras y los espacios a lo largo del camino hacia las Pampas de Pimentel, donde el pontífice celebró una misa ante más de 50 mil asistentes.

La bienvenida se extendió por aproximadamente 15 kilómetros donde niños sobre los hombros de sus padres, madres con sus hijos en brazos, adultos mayores acompañados por sus familiares y grupos de amigos esperaron durante horas para verlo pasar. La espera no impidió que la multitud permaneciera bajo el sol, con globos amarillos y blancos, sombrillas y teléfonos levantados para registrar su llegada.

Aunque la presencia de familias y personas de distintas edades marcó la jornada, los jóvenes también sobresalieron entre los asistentes. Muchos llevaban sus celulares en alto para grabar el recorrido, seguir el avance de la comitiva y captar cada momento en que el Papa se acercaba a la multitud. Algunos buscaban conseguir una imagen o un video del pontífice, mientras otros compartían en redes sociales lo que ocurría a su alrededor.

Los teléfonos se convirtieron así en una parte visible de la bienvenida. Desde que comenzaron a aparecer los vehículos de seguridad, decenas de personas levantaron sus dispositivos para no perder detalle del paso de León XIV. Los jóvenes, en particular, utilizaron sus cámaras para documentar la jornada desde distintos puntos del recorrido, registrar los saludos y conservar imágenes de una visita que para muchos representaba una oportunidad difícil de repetir.

Familias llegando desde otras ciudades

La reunión no se limitó a los habitantes de Chiclayo. Personas de otras ciudades peruanas y visitantes procedentes de otros países también viajaron para estar cerca del pontífice. Algunos comenzaron su trayecto desde el jueves, mientras que otros salieron durante la madrugada para alcanzar un lugar en las Pampas de Pimentel, ubicadas a unos 15 kilómetros de la ciudad.

La misa estaba programada para las 10:30 de la mañana, pero la distancia y los accesos restringidos llevaron a muchos fieles a caminar durante varias horas. Algunos acamparon desde la noche anterior en la explanada, mientras otros recorrieron caminos rurales en la oscuridad para llegar a tiempo. La concentración también dejó a miles de personas en los alrededores y fuera del espacio de la celebración, desde donde esperaban verlo.

La jornada también reunió a bebés, adultos mayores y personas con discapacidad. Algunas familias hicieron el recorrido juntas y otras tuvieron que avanzar por caminos de tierra y zonas de difícil acceso. La intención era llegar lo más cerca posible del pontífice, incluso si eso significaba caminar durante la madrugada o esperar varias horas bajo el sol.

El regreso a la ciudad donde fue obispo

Al comenzar su homilía, León XIV expresó la felicidad que le provocaba volver a la ciudad peruana: “¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”. El pontífice, cuyo nombre antes de ser elegido era Roberto Prevost, recordó así el vínculo con el lugar donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

Prevost había pensado que terminaría su vida en Chiclayo, hasta que el papa Francisco lo llamó para incorporarse a la Curia. Su trayectoria cambió el 8 de mayo de 2025, cuando fue elegido como máximo jerarca de la Iglesia católica.

Durante su mensaje, también agradeció a los habitantes por el cariño y el acompañamiento que le brindaron. “Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal”, dijo ante los asistentes.

El Papa reconoció además el apoyo y las oraciones de la comunidad, en particular durante los momentos difíciles relacionados con su salud. La celebración marcó así su regreso a una ciudad que lo recibió con calles abarrotadas, familias enteras y miles de personas que buscaron verlo, mientras los jóvenes registraban cada instante con sus celulares y compartían la experiencia como ocurre en los grandes encuentros multitudinarios.