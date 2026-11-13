Jueza de EU da 22 años y medio de prisión a “Tony Montana”, hermano del fallecido líder del CJNG

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” (Archivo)

Combate al narco — El narcotraficante Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano del fallecido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue sentenciado este viernes a 22 años y medio de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

Una jueza de Distrito en Washington DC sentenció a “Tony Montana” a 17 años y medio de cárcel por el delito de conspiración para distribuir narcóticos, y además le impuso otros 5 años de cárcel por posesión de armas.

La condena contra el narcotraficante mexicano de 68 años de edad, le fue dictada después de que solicitara “clemencia” dado su estado de salud, al tiempo que la Fiscalía pidió 30 años de prisión.

“Tony Montana” fue detenido en diciembre de 2022 en Jalisco y extraditado a Estados Unidos en enero de 2025. En julio pasado el narcotraficante se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego.

Tras señalarse que se enfrentaba a una pena mínima de 15 años de cárcel y una máxima de dos cadenas perpetuas, el hermano de “El Mencho” pidió clemencia mediante una carta, donde dice padecer enfermedades crónicas por las cuales teme morir en la cárcel, lejos de su familia.

“Pido se considere darme una sentencia que me permita la posibilidad de regresar a mi familia mientras aún pueda ser parte de sus vidas. Amo mucho a mis hijos y a mi familia y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me quedan de vida”, señala en la misiva.

La Crónica de Hoy 2026