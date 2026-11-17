Fallo de páginas y aplicaciones Varios servicios presentan problemas este martes. (Redes sociales)

Varios servicios de Apple, Google y Microsoft presentan problemas técnicos este martes 17 de noviembre. Usuarios piensan que se podría tratar de un fallo general.

¿Qué están con servicios de Apple, Google y Microsoft?

Después de que la semana pasada se reportara un fallo masivo de todos los servicios de Microsoft, ahora son más servicios los que presentan problemas. Esto ocurre este 17 de noviembre, día en que se pronosticaba un supuesto apagón masivo a raíz de un protocolo que llevarán a cabo los servicios de emergencia estadounidenses.

Apple fue la primera compañía en reconocer las fallas que se han presentado a partir de las 10:45 horas (centro de México). Tanto en iOS como en Mac OS, la falla está afectando aplicaciones como Apple Pay, App Store y Apple Music. Además, se reportan cierres inesperados de sesión y problemas ingresando Se recomienda que los usuarios no salgan de sus cuentas para no enfrentar el problema. Hasta ahora, no se tiene una fecha estimada para solucionar el problema.

Algunos también reportan fallas con servicios de Google como Gmail y, de nuevo, de Microsoft, como Outlook.

Incluso se han mencionan sistemas como el del hotel Marriot o el que utilizan bancos como Chase o Bank of America.

Hasta el momento los problemas sólo se han reportado en Estados Unidos. No existe evidencia por le momento de que las fallas estén relacionadas o formen parte del apagón previsto.