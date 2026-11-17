Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de EU (NSA)

Agencia Nacional de Seguridad — Aunque autoridades en Estados Unidos achacan las fallas en sus sistema de controladores aéreos al equipo obsoleto que desató el caos el pasado viernes durante más de cuatro horas, lo que afectó las operaciones en todo el mundo con vuelos suspendidos o reprogramados, a lo que se suman los problemas de acceso a operaciones digitales en los bancos del país este 16 de noviembre, ahora una afectación más se registra en la red de comunicación interna de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), y que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, informó la cadena CNN.

Fuentes consultadas por el medio estadounidense destacan que no existen hasta el momento evidencias de “un ciberataque” contra la red ‘NSA Net’ que permite a los empleados intercambiar información sensible, pero se investiga lo ocurrido.Esta afectación se registra tras el fallo registrado al sistema aéreo de EU el pasado viernes y que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

La aerolínea estadounidense United Airlines también informó el lunes sobre un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional. United definió la situación como una “interrupción generalizada de sus sistemas”.

Sobre el episodio de caos del pasado viernes y que obligó a suspender la salida de todos los vuelos de Estados Unidos durante más de cuatro horas, el gobierno de Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, principalmente por su equipo obsoleto.De acuerdo con la FAA, este caos provocó la cancelación de unos 12,462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

Derivado de este evento, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EU (FEMA, sigla en inglés) tiene previsto realizar este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia, simulacro que suelen ser habituales a nivel estatal aunque no se realizaba una de alcance nacional desde 2023 y en esta ocasión no incluirá la alerta por teléfono móvil y consiste en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

FALLAS EN APPLE

Por otra parte, usuarios de los servicios de Apple reportaron interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas su nube iCloud, para pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store.

La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 11:45 horas locales. A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.

El portal especializado DownDetector, que monitorea este tipo de incidencias en el mundo, registró más 2,300 informes de incidencias de usuarios de Apple Pay, y otras tantas de Apple Support, el portal de asistencia.También registró unos 700 informes de incidencias relacionados con Apple Store y Apple Music. Minutos más tarde, a las 12:50 horas se alcanzó un pico de incidencias de usuarios de iCloud, que llegó a las 1,800 quejas.

La Crónica de Hoy 2026