¿Qué pasa en Iowa? La NASA desplegó aeronaves de investigación y capacidades de observación satelital para apoyar el operativo federal encabezado por el Ejército de Estados Unidos en Iowa, donde se realizará la detonación controlada de casi cinco toneladas de explosivos degradados bajo monitoreo ambiental de diversas agencias. (Especial)

Una de las mayores operaciones de respuesta coordinada del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad industrial y ambiental se desarrolla en el estado de Iowa.

El Ejército estadounidense, la NASA, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Agencia de Reducción de Amenazas para la Defensa (DTRA) y otras dependencias federales participan en un operativo para eliminar casi cinco toneladas de explosivos altamente inestables almacenados desde hace décadas.

El centro de la operación es la Planta de Municiones del Ejército de Iowa (Iowa Army Ammunition Plant), ubicada en Middletown, donde permanecen almacenados 68 tambores con aproximadamente 9 mil 700 libras, alrededor de 4.4 toneladas, de azida de plomo degradada, un explosivo primario utilizado en detonadores de municiones militares.

De acuerdo con el Ejército estadounidense, el compuesto se volvió demasiado inestable debido al paso del tiempo y a su degradación química, por lo que ya no puede transportarse ni manipularse con seguridad. Tras varios estudios técnicos, especialistas determinaron que una detonación controlada en el sitio representa la alternativa con menor riesgo para evitar una explosión accidental.

¿Por qué es peligroso el material almacenado en Iowa?

La azida de plomo es un explosivo extremadamente sensible al calor, la fricción, los impactos, las vibraciones y la electricidad estática. Conforme envejece puede cristalizarse y aumentar su inestabilidad, elevando el riesgo de una detonación espontánea durante su manipulación.

Las autoridades estadounidenses explicaron que el descenso de las temperaturas durante el invierno incrementa la preocupación por la estabilidad del material, razón por la que decidieron realizar la operación antes de que el riesgo aumente.

¿Qué papel desempeña la NASA?

La NASA confirmó que forma parte del operativo federal mediante el despliegue de un avión P-3 Orion, un Gulfstream III del Centro de Investigación Langley y una aeronave Beechcraft B200 contratada por el Centro Ames.

Además, utilizará información obtenida por el instrumento satelital TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), diseñado para monitorear contaminantes atmosféricos desde el espacio.

La agencia espacial explicó que sus aeronaves y sensores recopilarán datos antes, durante y después de la detonación para evaluar la calidad del aire, analizar la dispersión de partículas y aportar información científica que respalde la respuesta del gobierno federal.

¿Qué otras agencias participan en el operativo?

La operación reúne a diversas instituciones federales especializadas en emergencias, salud pública y protección ambiental.

La EPA instalará estaciones de monitoreo para medir la calidad del aire y realizará análisis de suelo y agua antes y después de la detonación.

Los CDC y el Departamento de Salud participan en la evaluación de posibles riesgos para la población, mientras que la FEMA coordina la evacuación voluntaria de residentes cercanos y brinda apoyo con transporte, alojamiento temporal y asistencia logística.

También intervienen especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Agencia de Reducción de Amenazas para la Defensa (DTRA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colaboraron en la evaluación técnica del material explosivo.

Medidas para reducir el impacto ambiental

Como parte del operativo, el Ejército construyó barreras de tierra alrededor del área de detonación e instaló tanques de agua, sistemas de aspersión y espuma supresora para disminuir la dispersión de partículas.

Además, sensores distribuidos en distintos puntos medirán en tiempo real la calidad del aire y la posible presencia de plomo en el ambiente. Posteriormente, la EPA efectuará nuevas mediciones para determinar si existe contaminación que requiera acciones de remediación.

La operación enfrenta cuestionamientos ambientales

Organizaciones ambientalistas presentaron recursos judiciales para intentar detener la detonación al considerar que podría liberar partículas de plomo a la atmósfera y afectar comunidades cercanas.

Sin embargo, un tribunal federal autorizó que el procedimiento continúe mientras el litigio sigue su curso.

El Ejército sostiene que posponer la destrucción del material incrementaría el riesgo de una explosión accidental debido al deterioro de los explosivos y asegura que la detonación controlada es la opción más segura después de años de análisis técnicos y ambientales.