Toma de rehenes en Cartagena Se mantiene el operativo en Colombia para liberar a las personas retenidas en una almacén (Fotos EFE)

Un intento de robo a un vehículo transporte de valores desencadenó una toma de rehenes en Cartagena, Colombia, después de que varios hombres armados quedaran cercados por la reacción policial dentro de un establecimiento comercial.

La emergencia se registra en el almacén Éxito, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, donde unidades especiales de la Policía y las Fuerzas Militares mantienen un operativo para conseguir la liberación de las personas retenidas.

¿Cuántos rehenes han liberado en Cartagena?

La toma de rehenes comenzó durante la mañana de este martes 24 de noviembre y llegó a una fase de negociación durante la tarde. El último balance conocido señala que nueve de las 30 personas inicialmente retenidas han salido del establecimiento, mientras otras 21 continuarían en su interior.

Medios locales reportan que las liberaciones se han producido de manera gradual. Primero salieron cinco mujeres, entre ellas algunas adultas mayores, y posteriormente se confirmó la salida de otras cuatro personas.

Con este balance, el 30% de los ciudadanos que inicialmente estaban retenidos ha recuperado su libertad. El 70 % restante seguiría dentro del supermercado, según los reportes disponibles durante la tarde.

Las imágenes conocidas muestran a uniformados acompañando a algunas de las personas liberadas hasta una zona segura. Entretanto, los equipos de negociación mantienen contacto con los responsables para facilitar nuevas salidas.

¿Qué pasó en el almacén Éxito de Cartagena y cómo comenzó la toma de rehenes?

La hipótesis presentada por el presidente Abelardo De La Espriella sitúa el origen de la emergencia en un presunto intento de asalto a un vehículo transportador de valores que había llegado al supermercado para recoger el dinero de las ventas del día anterior.

Según su explicación, las cámaras de seguridad detectaron a los sospechosos y los operadores activaron los botones de pánico. La alerta permitió la llegada de la Policía, cuya intervención habría frustrado el robo.

Ante la reacción de los uniformados, los hombres armados habrían buscado refugio en uno de los locales del establecimiento y tomado como rehenes a clientes y trabajadores que se encontraban allí.

El mandatario indicó que inicialmente eran 30 las personas bajo el control del grupo. Desde entonces, las autoridades han concentrado sus esfuerzos en contener la situación y conseguir la liberación de los ciudadanos.

Operativo de seguridad y negociaciones para liberar a los rehenes

El establecimiento permanece rodeado por un dispositivo de seguridad en el que participan la Policía, las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. También hay personal médico preparado para atender a las personas que abandonen el lugar.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que la fuerza pública mantiene el control del operativo y destacó la coordinación institucional. La Policía, por su parte, señaló que trabaja para alcanzar una solución que evite poner en riesgo a los retenidos.

En medio de la emergencia también circularon versiones sobre supuestas exigencias económicas y solicitudes de vehículos por parte de los responsables. La institución policial desmintió esas informaciones y pidió a la ciudadanía no compartir versiones que carezcan de confirmación oficial.

Por ahora, las conversaciones continúan y no se ha anunciado el desenlace de la toma de rehenes.