Sin Trabas, México Abre su Sistema Educativo a Niñas y Niños Migrantes: Delgado Carrillo

El titular de la SEP reitera que la educación es un derecho sin fronteras; no se busca promover la migración, sino sensibilizar con relación a este fenómeno, dice — En el contexto global donde el trato a los migrantes es un debate económico, político, y ético, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reiteró que las puertas del sistema educativo mexicano están abiertas para niñas y niños migrantes y deportados.

Afirmó que la prioridad es garantizar su acceso a la educación sin restricciones ni trabas burocráticas; “nada de que traiga su acta de nacimiento, tráiganme su copia de credencial, o no sé qué”.

Educación Primero, Regularización Después

Durante la presentación de la serie “Infancia sin muros. Por un mundo sin fronteras”, producida por @prende y Canal Once, el titular de la SEP externó que los menores migrantes podrán integrarse de inmediato a las aulas sin requisitos de documentación. “Primero entran a la escuela, luego vemos su regularización. No podemos agravar su situación, que ya de por sí es bastante difícil”, explicó.

Añadió que “luego vemos cómo los regularizamos, qué apoyo necesitan, también, para sacar acta de nacimiento o lo que necesiten, pero primero se abren las puertas de las escuelas para que nadie se quede fuera”, expresó.

Delgado Carrillo indicó que esta acción responde a la visión humanista del Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Comentó que ante la hostilidad que algunos países muestran hacia los migrantes, México se distingue por su solidaridad y defensa de los derechos humanos.

Canal Once y @prende, Sensibilización sobre Migración

Dijo que como parte del compromiso educativo y social, Canal Once y @prende presentaron una serie de producciones centradas en la infancia migrante.

La serie “Infancia sin muros. Por un mundo sin fronteras” busca concienciar sobre los derechos de los niños en situación de movilidad y fomentar una cultura de respeto e inclusión, señaló.

Detalló que las producciones incluyen las series “Tenemos Derechos”, “Así es México”, “Derechos de la Niñez” y “Un camino seguro”, diseñadas para transmitir valores de igualdad y justicia social.

Añadió que estos contenidos llegarán a miles de estudiantes a través de telesecundarias y telebachilleratos, beneficiando a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes.

México Abraza a los Migrantes

El secretario de Educación manifestó que, además de garantizar la educación, el gobierno mexicano implementó acciones concretas para recibir con dignidad a los mexicanos deportados.

Explicó que fueron habilitados albergues en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali, que ofrecen alojamiento, alimentación, atención médica y apoyo para la reinserción social.

Los migrantes también reciben ayuda para obtener documentación oficial, como actas de nacimiento e identificaciones, además de contar con apoyo económico a través de la Tarjeta del Bienestar con un promedio de 2 mil pesos o 100 dólares; se les da atención médica a través del IMSS, medicamentos gratuitos.

“Con ello, se busca que quienes regresen a México lo hagan con oportunidades reales de reconstruir su vida”, señaló.

Reveló que aunque es el secretario de Educación, como una “responsabilidad adicional”, asistió para supervisar como integrante de primer nivel del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la instalación del albergue en los dos municipios de Baja California, “para recibir con mucha dignidad” a los compatriotas deportados.

Ayudarles cómo regresar, pagarles el transporte de regreso a sus estados. Se les da una tarjeta del Bienestar

Comentó que también hay una caseta de la Comisión Federal de Electricidad para que puedan llamar telefónicamente a cualquier lugar del país sin costo; “y por supuesto, también hay atención de maestros y maestras”.

Dijo que se trata de una atención integral, “porque la Presidenta quiere mandar ese mensaje de que quienes regresen a su país, pues México los está esperando y México los abraza”.

Educación Inclusiva, Socialmente Responsable

Mario Delgado Carrillo resaltó que el modelo educativo mexicano evolucionó para responder a las realidades de la niñez y juventud.

Señaló que a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fueron impulsados programas de becas que benefician a más de 14 millones de estudiantes, con una inversión superior a los 120 mil millones de pesos.

Luego destacó la importancia de reforzar la Educación Media Superior, nivel donde es registrada la mayor deserción escolar.

Explicó que para combatir este mal, la beca universal Benito Juárez fue fortalecida y fue implementada la beca Rita Cetina en secundaria, para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios y se conviertan en población migrante.

México Abraza su Gente

El secretario de Educación Pública afirmó que México está listo para recibir y apoyar a los migrantes.

“Somos un país humanista, solidario y respetuoso de los derechos humanos; no podemos permitir que nuestras niñas y niños queden fuera del sistema educativo”, expresó.

“En un escenario donde la migración es criminalizada en otras naciones, México reafirma su compromiso con la inclusión, la educación y la dignidad de quienes buscan un mejor futuro”.

Enseguida recordó las palabras del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “nada debería obligar a nadie a dejar su país, pero cuando las personas no tienen otra opción, eso no debe restringir sus derechos; México te abraza”, señaló.

